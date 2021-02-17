مقارنة رقمية بين الزمالك والإسماعيلي في الموسم الجاري

شتان الفارق بين أداء الزمالك والإسماعيلي في الدوري في الموسم الحالي.

الأبيض يتصدر الدوري بـ 26 نقطة من 11 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز 17 بـ 8 نقاط من نفس عدد المباريات.

FilGoal.com عقد مقارنة رقمية سريعة بين الفريقين من ناحية الإحصائيات المفتاحية، قبل مواجهتهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري.

الإحصائيات أظهرت تفوقا هجوميا شاملا للقلعة البيضاء، إلا أن الإحصائيات الدفاعية في صالح الإسماعيلي، ربما بسبب تعرضه لضغط هجومي أكبر هذا الموسم.