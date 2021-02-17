مقارنة رقمية بين الزمالك والإسماعيلي في الموسم الجاري

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

شتان الفارق بين أداء الزمالك والإسماعيلي في الدوري في الموسم الحالي.

الأبيض يتصدر الدوري بـ 26 نقطة من 11 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز 17 بـ 8 نقاط من نفس عدد المباريات.

FilGoal.com عقد مقارنة رقمية سريعة بين الفريقين من ناحية الإحصائيات المفتاحية، قبل مواجهتهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري.

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الإحصائيات أظهرت تفوقا هجوميا شاملا للقلعة البيضاء، إلا أن الإحصائيات الدفاعية في صالح الإسماعيلي، ربما بسبب تعرضه لضغط هجومي أكبر هذا الموسم.

الزمالك الإسماعيلي في الدوري
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