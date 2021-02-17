انتهت في الدوري – المقاولون العرب (0) (1) أسوان.. فوز زهرة الجنوب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان، على ملعبه، ضمن مباريات الجولة 14 للدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 12 مباراة، ويتواجد أسوا في المركز الرابع عشر بنفس الرصيد لكن من 11 مباراة.

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نهاية المباراة

ق55: استحواذ للمقاولون العرب

ق49: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: حكم الراية يُلغى هدفا للمقاولون العرب لتسلل أحمد داوودا

ق32: تألق عمر رضوان أمام رأسية محمد مجلي

ق2: هدف أول لأسوان عن طريق عبد العزيز موسى

بداية المباراة

المقاولون العرب أسوان في الدوري
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