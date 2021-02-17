مدرب الأهلي: مروان محسن يحتاج الدعم.. والحديث عن طريقتنا الدفاعية يضايق موسيماني

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 13:51

كتب : محرر في الجول

مروان محسن - الأهلي وبالميراس

تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي عن الانتقادات التي توجه لطريقة لعب الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية ومروان محسن مهاجم الفريق.

وقال قمصان عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مروان محسن لاعب متميز ولا يجب التحامل عليه لأن لديه أسرة وضغوط وأطالب جماهير الأهلي بدعمه لأن التقييم لدينا يمين جدا أو يسار جدا".

وأضاف "هذا بالإضافة إلى أنه لاعب مهم لخططنا ولعب على كل المستويات محليا ودوليا، ويساعد من يلعب خلفه على التسجيل، ولا أقول إن ذلك دوره فقط ولكنه يعاني من سوء التوفيق ويحتاج لدعم الجماهير".

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وانتقل مدرب الأهلي للحديث عن طريقة اللعب التي اعتمد عليها المارد الأحمر خلال مشاركته في مونديال الأندية، والتي انتهت بالفوز بالميدالية البرونزية.

وعن ذلك، قال: "كيف يقال إننا ندافع ضد بايرن ميونيخ ونحن نلعب بطريقة ٤-٢-٣-١ ولكن الناس لا تراعي ظروف اللاعبين وأنهم يلعبون لأول مرة في هذا المستوى، فالجيل السابق حقق البرونزية بعد مشاركتين في كأس العالم ولكن هذا الجيل حققها من المشاركة الأولى والأمور ستكون أفضل في المشاركة المقبلة".

وواصل "فضلنا عدم الاعتماد على طريقة 4-3-3، لأننا أردنا لاعبا في منتصف ملعب الخصم يساعدنا على الخروج بالكرة ومن ضغط بايرن".

ثم أضاف "لسنا راضيين عن الأداء ضد بايرن لكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد عندما تخلص اللاعبون من الرهبة وبايرن سجل الهدف الثاني من خطأ دفاعي كان من الممكن عدم الوقوع فيه ولكنها تجربتنا الأولى وتعلمنا منها".

وأتم "كذلك الأمر بالنسبة لمباراة الدحيل، المهم هو أننا حققنا الهدف ولعبنا شوطا ممتازا وفي الشوط الثاني قدمنا أداء دفاعيا ممتازا وتأهلنا ولكن ما يقال عن أننا لعبنا بطريقة دفاعية فقط يضايق موسيماني".

الأهلي مروان محسن موسيماني
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