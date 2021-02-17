التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 12:51

كتب : إبراهيم رمضان ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

أمام جايمي باتشيكو قرارين لحسم تشكيله ضد الإسماعيلي في الجولة 13 من الدوري، في حين يبدو أن دراجان يوفيتش قد حسم قراراته لتشكيل قمة الجولة.

البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك يفاضل بين البدء بفرجاني ساسي الذي لم يتدرب سوى مرتين قبل المواجهة، أو البدء بإمام عاشور بجوار طارق حامد وهو الأمر الذي قد يميل له باتشيكو.

أما القرار الثاني، هو البدء بمهاجم صريح هو سيف الدين الجزيري، أو البدء بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" عوضا عنه، واللعب بأشرف بنشرقي كمهاجم.

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لذا، يصبح تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور (فرجاني ساسي)

خلف المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي (شيكابالا، حال لعب الجزيري كمهاجم صريح)

الهجوم: الجزيري (بنشرقي)

أما الإسماعيلي، فعكست تدريباته أن يوفيتش يفضل البدء بـ

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبد الله جمعة – مروان صحراوي – أحمد فتحي "كاستيلو" – حسين السيد

الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – محمد حسن

الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو – محمد الشامي

الزمالك الإسماعيلي في الدوري
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