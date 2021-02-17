ماركا: كراسنودار يسعى لضم كوينتراو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

فابيو كوينتراو - ريال مدريد

يقترب البرتغالي فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد الأسبق من الانتقال إلى الدوري الروسي عن طريق نادي كراسنودار.

الظهير الأيسر البرتغالي يلعب حاليا لصفوف نادي ريو أفي البرتغالي.

ويسعى النادي الروسي لضم كوينتراو (32 عاما) لتعويض غياب الإكوادوري كريستيان راميريز والذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

أخبار متعلقة
كوينتراو: لا أستطيع الإفصاح عما حدث في ريال مدريد كوينتراو: ولدت فقيرا.. ولا أمانع الموت فقيرا رسميا – عاد إلى ناديه القديم.. كوينتراو إلى ريو أفي على سبيل الإعارة كوينتراو يقطع الجدل حول "اختفائه": أنا في ريال مدريد

ويؤمن نيل تايلور المدير الفني لفريق الروسي –مدرب أستون فيلا الأسبق- أن كوينتراو الخيار الأفضل للتدعيم الفريق.

ولعب فابيو في صفوف ريال مدريد من 2011 وحتى 2018 وخرج معارا 3 مرات لصفوف موناكو الفرنسي موسم 2015-16 وسبورتينج لشبونة البرتغالي موسم 2017-18 وريو أفي موسم 2018-19 قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي.

ويلعب كوينتراو لصفوف ريو أفي منذ موسم 2018-19، وتعد تلك الفترة الثالثة التي يقضيها في النادي.

وخاض الدولي البرتغالي 8 مباريات الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع.

ويحتل كراسنودار المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق 11 نقطة عن زينيت سان بطرسبرج المتصدر قبل 11 جولة على نهاية الموسم.

فابيو كوينتراو ريو أفي كراسنودار
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: تراشق بالألفاظ بين بيكيه وجريزمان في مباراة سان جيرمان 19 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: معلول بالنسبة لنا "أهلاوي أبا عن جد".. وهذا هو الموقف الحالي لـ ربيعة 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: كراسنودار يسعى لضم كوينتراو 36 دقيقة | أوروبا
تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية 45 دقيقة | المحترفون
ناجلزمان: لعبنا جيدا أول 10 دقائق.. وليفربول يحترمنا أكثر الآن 50 دقيقة | أوروبا
كورييري ديللو سبورت: غياب بونوتشي قد يمتد 20 يوما 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 17 فبراير 2021.. الزمالك ضد الإسماعيلي ويوم حافل في الدوري.. واستمرار ليالي الأبطال 57 دقيقة | الدوري المصري
القبض على مدافع إنتر ويوفنتوس السابق بتهمة زراعة الماريجوانا في حديقة منزله ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك