ماركا: كراسنودار يسعى لضم كوينتراو

يقترب البرتغالي فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد الأسبق من الانتقال إلى الدوري الروسي عن طريق نادي كراسنودار.

الظهير الأيسر البرتغالي يلعب حاليا لصفوف نادي ريو أفي البرتغالي.

ويسعى النادي الروسي لضم كوينتراو (32 عاما) لتعويض غياب الإكوادوري كريستيان راميريز والذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ويؤمن نيل تايلور المدير الفني لفريق الروسي –مدرب أستون فيلا الأسبق- أن كوينتراو الخيار الأفضل للتدعيم الفريق.

ولعب فابيو في صفوف ريال مدريد من 2011 وحتى 2018 وخرج معارا 3 مرات لصفوف موناكو الفرنسي موسم 2015-16 وسبورتينج لشبونة البرتغالي موسم 2017-18 وريو أفي موسم 2018-19 قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي.

ويلعب كوينتراو لصفوف ريو أفي منذ موسم 2018-19، وتعد تلك الفترة الثالثة التي يقضيها في النادي.

وخاض الدولي البرتغالي 8 مباريات الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع.

ويحتل كراسنودار المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق 11 نقطة عن زينيت سان بطرسبرج المتصدر قبل 11 جولة على نهاية الموسم.