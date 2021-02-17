ناجلزمان: لعبنا جيدا أول 10 دقائق.. وليفربول يحترمنا أكثر الآن

يرى يوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج أن فريقه لعب بشكل جيد خلال العشرة دقائق الأولى ضد ليفربول مشيرا إلى صعوبة الموقف بعد الخسارة.

وفاز ليفربول بهدفين دون مقابل على لايبزيج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولُعبت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في الأراضي المجرية بعدما رفضت السلطات الألمانية استضافة بعثة ليفربول بسبب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الإنجليزية.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الفارق أنهم سجلوا من هدفين من الفرص التي أُتيحت لهم ونحن لم نسجل من 3 فرصة محققة للتسجيل".

وأضاف "تمت معاقبتنا من فرصتين لم نكن ملتزمين (دفاعيا) خلالهما، وهذا طبيعي حين تلعب في المستويات الكبرى".

وتابع "قدمنا أداءً جيدا، والموقف ليس سهلا لنا في مباراة العودة لكنه ليس مستحيلا وسنقوم بتقديم كل شيء لدينا لكي نتأهل للدور التالي".

واستمر "كان لدينا الفرص الأكبر للتسجيل وكان عليهم تحويلهم لأهداف لكنا استقبلنا هدفين".

وشدد "ليفربول احترمنا للغاية قبل المباراة وأعتقد أنهم يحترمونا أكثر الآن".

وشرح "سعيد بما قدمناه خلال أول 10 دقائق، لقد كنا نضغط بقوة وفُزنا بعدد كافي من الكرات وخلقنا أول فرصة للتسجيل والتي اصطدمت بالقائم".

وأكمل "لكن بعدها كنا نركض خلف الكرة وعلي القول بأننا لم نهاجم في اللحظات المناسبة ولم نستمر في الضغط مثلما كنا نفعل في البداية".

وأكد "ليفربول استحوذ على الكرة خصوصا أثناء بناء الهجمة وتمتعوا بالمرونة لكنهم لم يشكلوا خطورة عديدة (على المرمى)".

وأتم "سنرى أين ستلعب مباارة العودة، وسيكون من الرائع أن تُلعب هنا مجددا إذا لم تُلعب في ليفربول".

وتُلعب مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل على ملعب أنفيلد.