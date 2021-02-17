ناجلزمان: لعبنا جيدا أول 10 دقائق.. وليفربول يحترمنا أكثر الآن

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

يرى يوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج أن فريقه لعب بشكل جيد خلال العشرة دقائق الأولى ضد ليفربول مشيرا إلى صعوبة الموقف بعد الخسارة.

وفاز ليفربول بهدفين دون مقابل على لايبزيج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولُعبت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في الأراضي المجرية بعدما رفضت السلطات الألمانية استضافة بعثة ليفربول بسبب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الإنجليزية.

أخبار متعلقة
أثليتك: ناجلزمان قد يخلف مورينيو إذا استمرت نتائج توتنام السلبية تقرير: ليس بوكيتينو فقط.. يونايتد يفكر في ناجلزمان لخلافة سولشاير مستقبلا ناجلزمان: أنا مدرب ولست عارض أزياء.. يمكن أن تخسر مباراة لكن ليس بهذه الطريقة ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل ناجلزمان يشرح سبب اختلاف صورة الراعي على قمصان لايبزج ضد توتنام

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الفارق أنهم سجلوا من هدفين من الفرص التي أُتيحت لهم ونحن لم نسجل من 3 فرصة محققة للتسجيل".

وأضاف "تمت معاقبتنا من فرصتين لم نكن ملتزمين (دفاعيا) خلالهما، وهذا طبيعي حين تلعب في المستويات الكبرى".

وتابع "قدمنا أداءً جيدا، والموقف ليس سهلا لنا في مباراة العودة لكنه ليس مستحيلا وسنقوم بتقديم كل شيء لدينا لكي نتأهل للدور التالي".

واستمر "كان لدينا الفرص الأكبر للتسجيل وكان عليهم تحويلهم لأهداف لكنا استقبلنا هدفين".

وشدد "ليفربول احترمنا للغاية قبل المباراة وأعتقد أنهم يحترمونا أكثر الآن".

وشرح "سعيد بما قدمناه خلال أول 10 دقائق، لقد كنا نضغط بقوة وفُزنا بعدد كافي من الكرات وخلقنا أول فرصة للتسجيل والتي اصطدمت بالقائم".

وأكمل "لكن بعدها كنا نركض خلف الكرة وعلي القول بأننا لم نهاجم في اللحظات المناسبة ولم نستمر في الضغط مثلما كنا نفعل في البداية".

وأكد "ليفربول استحوذ على الكرة خصوصا أثناء بناء الهجمة وتمتعوا بالمرونة لكنهم لم يشكلوا خطورة عديدة (على المرمى)".

وأتم "سنرى أين ستلعب مباارة العودة، وسيكون من الرائع أن تُلعب هنا مجددا إذا لم تُلعب في ليفربول".

وتُلعب مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل على ملعب أنفيلد.

ليفربول لايبزيج دوري أبطال أوروبا يوليان ناجلزمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: تراشق بالألفاظ بين بيكيه وجريزمان في مباراة سان جيرمان 19 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: معلول بالنسبة لنا "أهلاوي أبا عن جد".. وهذا هو الموقف الحالي لـ ربيعة 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: كراسنودار يسعى لضم كوينتراو 36 دقيقة | أوروبا
تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية 45 دقيقة | المحترفون
ناجلزمان: لعبنا جيدا أول 10 دقائق.. وليفربول يحترمنا أكثر الآن 50 دقيقة | أوروبا
كورييري ديللو سبورت: غياب بونوتشي قد يمتد 20 يوما 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 17 فبراير 2021.. الزمالك ضد الإسماعيلي ويوم حافل في الدوري.. واستمرار ليالي الأبطال 57 دقيقة | الدوري المصري
القبض على مدافع إنتر ويوفنتوس السابق بتهمة زراعة الماريجوانا في حديقة منزله ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك