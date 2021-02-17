القبض على مدافع إنتر ويوفنتوس السابق بتهمة زراعة الماريجوانا في حديقة منزله

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

لويجي سارتور في قبضة رجال الشرطة

ألقت السلطات الإيطالية القبض على لويجي سارتور مدافع إنتر ويوفنتوس الأسبق بتهمة زراعة الماريجوانا في حديقة منزله.

وعثر في منزل المدافع الإيطالي السابق على 106 نبتة من الماريجوانا تزن 2 كيلوجراما، حيث أُلقي القبض عليه في قرية بمدينة بارما عن طريق قوة عسكرية.

وكان المنزل مثار للتحقيقات مؤخرا رغم أنه يبدو غير مأهول من الخارج، خاصة بعد تضاعف التيار الكهربائي في المنزل وشوهدت أضواءه مضاءة في الليل.

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أوقف المحققون سيارة سارتور وبحسب التقارير، شموا نفس الرائحة المميزة التي تم اكتشافها خارج المنزل.

وبحسب شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن المشتبه به قيد الإقامة الجبرية، بعد أن رفض الرد أثناء الاستجواب.

سارتور سبق له أن لعب مع بارما ويوفنتوس وانتر وحقق لقب كأس الاتحاد الأوروبي مع الفرق الثلاثة،ولعب أيضا لروما وأنهى مسيرته في 2009 بقميص تيرناناض، وارتدى قميص منتخب إيطاليا في مباراتين.

ولا تعد تلك أول مشكلة يواجهها سارتور إذ سبق له التورط في فضيحة مراهنات واسعة النطاق عام 2011 وتم تبرئته لاحقا من قبل محكمة بولونيا.

لويجي سارتور
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