كلوب: كانوا ينتظروا هزيمتنا مجددا.. وليفربول لديه بعض المشكلات

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته بانتصار فريقه على لايبزيج، مؤكدا على مواجهة الفريق لبعض المشكلات.

وانتصر ليفربول على لايبزيج بهدفي محمد صلاح وساديو ماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لـ"BT Sport" بعد المباراة: "لا يُمكنك بناء عقلية عملاقة في مباراة واحدة، لكننا أقبتنا أحقيتنا بالانتصار إلا أنها مباراة الدور الأول".

وأضاف "العديد من الناس كانوا ينتظرون هزيمتنا مجددا لكن لم ننهزم وأنا سعيد".

وواصل "لقد كنا جيدين لمدة عامين وفي الموسم الحالي نواجه بعض المشكلات؛ لذلك من الطبيعي أن يتحدث الجميع".

واستمر "بإمكان لايبزيج أن يصبحوا وحوشا خارقة. هم رائعون في كل شيء مثل طريقة لعبهم وتحولهم للهجوم ويمكنهم أن يصبحوا أفضل بدنيا".

وأكمل "لقد سيطرنا عليهم لكن كان لديهم بعض اللحظات التي سيطروا فيها بسبب جودتهم لكننا قدمنا مباراة جيدة ونستحق الفوز".

وتابع "لقد دافعنا جيدا واستخلصنا الكرة ووجدنا الطريق للعب ونفذنا الهجمات المرتدة بقوة".

وعن أهدافه فريقه، قال: "كان من الصعب على المدافع أن يُدافع في الهدف الثاني وساديو (ماني) كان حاضرا".

وأتم "أما في الهدف الأول فقمنا بالضغط عليهم بشكل جيد وفُزنا بالكرة في النهاية".

وُتقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل.