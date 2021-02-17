بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 01:47 كتب : FilGoal ماوريسيو بوتشتينو - كيليان مبابي برشلونة باريس سان جيرمان كيليان مبابي نرشح لكم أخر الأخبار بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة ساعة | أوروبا محترفو اليد – دودو وسند يسجلان نصف أهداف نيم وخسارة هاشم في الدوري الأوروبي ساعة | رياضات أخرى صلاح بعد الفوز على لايبزج: أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق في أنفسنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا مبابي: من الغباء تحديد مستقبلي بناء على مباراة.. لكنني سعيد مع سان جيرمان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا كومان: كنا نعلم ما سيحدث ضد سان جيرمان.. علينا أن نكون واقعيين 2 ساعة | أوروبا بعد تصريحات إيهاب جلال.. المقاصة: المدرب لا يفكر في الرحيل 2 ساعة | الدوري المصري جريزمان: علينا الاستمتاع بـ مبابي.. سيكون من عينة ميسي ورونالدو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا مدرب المريخ: ننافس سيمبا وفيتا.. انتظروا فريقا آخر في الجزء الثاني من المجموعات 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. النسر يتصدر من البداية.. الأهلي يضرب المريخ بثلاثية في ليلة هدف بواليا الأول مبابي يضئ كامب نو.. سان جيرمان يُسقط برشلونة برباعية صلاح وماني أتما المهمة.. ليفربول يفوز على لايبزيج ويضع قدما في ربع نهائي الأبطال مؤتمر موسيماني: لا تقارنوا بين أجيال الأهلي سوى بالنتائج.. الفريق الحالي يكتب تاريخه جماعيا صلاح بعد الفوز على لايبزج: أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق في أنفسنا الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 البنك الأهلي 1 مصر للمقاصة انتهت دوري أبطال أوروبا 1 برشلونة 4 باريس سان جيرمان انتهت دوري أبطال أوروبا 0 لايبزج 2 ليفربول انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي 0 المريخ انتهت كأس مصر 4 سموحة 0 دكرنس انتهت الدوري المصري - الزمالك - الإسماعيلي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - المقاولون العرب - أسـوان لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - غزل المحلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السكندري لم تبدأ 17:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - يوفنتوس لم تبدأ 22:00 كأس مصر - طلائع الجيش - القنـــاة لم تبدأ 14:30 الدوري الأوروبي - ريد ستار بلجراد - ميلان لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - ريال سوسيداد - مانشستر يونايتد لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - بنفيكا - أرسنال لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - سلافيا براج - ليستر سيتي لم تبدأ 19:55 قد ينال إعجابك