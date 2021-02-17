بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 01:47

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشتينو - كيليان مبابي

برشلونة باريس سان جيرمان كيليان مبابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة ساعة | أوروبا
محترفو اليد – دودو وسند يسجلان نصف أهداف نيم وخسارة هاشم في الدوري الأوروبي ساعة | رياضات أخرى
صلاح بعد الفوز على لايبزج: أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق في أنفسنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: من الغباء تحديد مستقبلي بناء على مباراة.. لكنني سعيد مع سان جيرمان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كومان: كنا نعلم ما سيحدث ضد سان جيرمان.. علينا أن نكون واقعيين 2 ساعة | أوروبا
بعد تصريحات إيهاب جلال.. المقاصة: المدرب لا يفكر في الرحيل 2 ساعة | الدوري المصري
جريزمان: علينا الاستمتاع بـ مبابي.. سيكون من عينة ميسي ورونالدو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب المريخ: ننافس سيمبا وفيتا.. انتظروا فريقا آخر في الجزء الثاني من المجموعات 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك