محترفو اليد – دودو وسند يسجلان نصف أهداف نيم وخسارة هاشم في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 01:15

كتب : FilGoal

محمد سند نجم نيم الفرنسي

شارك أحمد هشام دودو ومحمد سند في تعادل نيم الفرنسي ضد فوكس برلين الألماني بنتيجة 34-34 في سابع مباريات فريقهم في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل دودو 7 أهداف أما سند فسجل 10 ليكون الثنائي المصري قد سجل نصف أهداف نيم في المباراة.

التعادل رفع رصيد نيم للنقطة التاسعة في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

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وفي نفس المجموعة، شارك محمد ممدوح هاشم في خسارة فريقه دينامو بوخارست الروماني، من كريستيانستاد السويدي بنتيجة 28-29.

وسجل هاشم هدفين فقط خلال اللقاء.

وتجمد رصيد الفريق الروماني عند النقطة الثالثة بعد 6 مباريات فيما ارتفع رصيد الفريق السويدي للنقطة 10 في المركز الثاني خلف الفريق الألماني متصدر المجموعة.

أما كريم هنداوي، فشارك في فوز فريقه يوروفارم بيليستر المقدوني على جوج الدنماركي بنتيجة 32-31.

وارتفع رصيد الفريق المقدوني للنقطة التاسعة بعدما لعب 8 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة

فيما غاب عبد الرحمن حُميد غاب المشاركة في فوز فريقه ويسلا بلوك البولندي على ميتالورج سكوبي المقدوني بنتيجة 35-20

ويتصدر ويسلا بلوك المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بعد 7 مباريات.

أحمد هشام دودو محمد سند محمد ممدوح هاشم عبد الرحمن حُميد كريم هنداوي
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