محترفو اليد – دودو وسند يسجلان نصف أهداف نيم وخسارة هاشم في الدوري الأوروبي

شارك أحمد هشام دودو ومحمد سند في تعادل نيم الفرنسي ضد فوكس برلين الألماني بنتيجة 34-34 في سابع مباريات فريقهم في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل دودو 7 أهداف أما سند فسجل 10 ليكون الثنائي المصري قد سجل نصف أهداف نيم في المباراة.

التعادل رفع رصيد نيم للنقطة التاسعة في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وفي نفس المجموعة، شارك محمد ممدوح هاشم في خسارة فريقه دينامو بوخارست الروماني، من كريستيانستاد السويدي بنتيجة 28-29.

وسجل هاشم هدفين فقط خلال اللقاء.

وتجمد رصيد الفريق الروماني عند النقطة الثالثة بعد 6 مباريات فيما ارتفع رصيد الفريق السويدي للنقطة 10 في المركز الثاني خلف الفريق الألماني متصدر المجموعة.

أما كريم هنداوي، فشارك في فوز فريقه يوروفارم بيليستر المقدوني على جوج الدنماركي بنتيجة 32-31.

وارتفع رصيد الفريق المقدوني للنقطة التاسعة بعدما لعب 8 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة

فيما غاب عبد الرحمن حُميد غاب المشاركة في فوز فريقه ويسلا بلوك البولندي على ميتالورج سكوبي المقدوني بنتيجة 35-20

ويتصدر ويسلا بلوك المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بعد 7 مباريات.