مبابي: من الغباء تحديد مستقبلي بناء على مباراة.. لكنني سعيد مع سان جيرمان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

رفض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ربط مستقبله مع ناديه بعد تسجيله لهاتريك ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وسجل مبابي هاتريك قاد به فريقه للفوز على برشلونة مساء أمس الثلاثاء بأربعة أهداف لهدف في ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي لإذاعة "راديو مونت كارلو الفرنسية" عقب المباراة: "من الغباء تحديد مستقبلي بناء على مباراة".

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واستدرك "لكن الحقيقة بالنظر لفترة طويلة الأمد أنا سعيد هنا في سان جيرمان، وتلك النوعية من المباريات تجعلني أكثر سعادة".

وأردف "أعتز بقميص سان جيرمان كثيرا".

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

وعن الباراة قال: "نحن سعداء للغاية كانت مباراة هامة وأردنا القدوم لملعب برشلونة والفوز وقمنا بذلك بطريقة رائعة".

وأتم "نحن لم نحقق أي شيء بعد لكنني سعيد فأنا دائما أريد تقديم المزيد ولم أحقق هذا النجاح من قبل ولن أختبئ أبدا في حياتي، ونتاج عملي الشاق ظهر في اللقاء".

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