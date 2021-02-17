كومان: كنا نعلم ما سيحدث ضد سان جيرمان.. علينا أن نكون واقعيين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه لا يمتلك فرصا عديدة للتأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من باريس سان جيرمان.

وخسر برشلونة بنتيجة 4-1 من باريس سان جيرمان على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات بعد المباراة: "في الشوط الثاني تفوقوا علينا وكانوا فعالين أكثر منا رغم إن الشوط الأول كان متكافئا، لكننا واجهنا بعض المشكلات وكانوا أفضل في الجانب البدني".

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وأضاف "علينا أن نتطور في بعض الجوانب وكنا نعلم أن هذا سيحدث لأنهم متقدمين عنا".

وواصل "الخسارة بنتيجة 4-1 على ملعبنا تعطينا خيارات قليلة في مباراة العودة، علينا أن نكون واقعيين".

وتابع "اليوم أثبت لنا أننا نعاني بعض التراجع في العديد من الجوانب، لنكون في مستوى أفضل خصوصا في دوري أبطال أوروبا".

أردف "حين كانت النتيجة 1-0 كان لدينا فرصة (للتسجيل) لعثمان ديمبيلي لكن بعدها بدأت المشاكل".

وحول مشاركة جيرارد بيكيه بعد عودته من الإصابة، قال: "ظهر بمستوى طيب لكنه لم يكن ليشارك وهو يشعر بأي آلام، لكن بمثل هذه النتيجة علينا ألا نُغامر به طوال 90 دقيقة".

وأتم كومان "لا أعتقد أنها ضربة قوية فنحن نواصل تغيير الأمور".

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