بعد تصريحات إيهاب جلال.. المقاصة: المدرب لا يفكر في الرحيل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

شدد وليد هويدي المشرف العام على الكرة في فريق مصر للمقاصة، أن إيهاب جلال مدرب الفريق لا يفكر في الرحيل.

ذلك يأتي رغم تصريحات المدرب، التي أشارت إلى أنه "قد يفكر في الرحيل"، اعتراضا على مستوى اللاعبين.

وقال هويدي عبر أون تايم سبورتس 2 "ما ضايق إيهاب جلال هو عدم وصول اللاعبين للمستوى الذي يأمله. في العام الماضي أنقذ الفريق من أزمة كبرى وعمل في ظروف صعبة جدا. الأمور الآن أفضل".

أخبار متعلقة
المقاصة يكتفي بهدف لخطف نقاط مواجهة البنك الأهلي المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية عبد السلام لـ في الجول: مجلس المقاصة يضغط بقوة لبقائي.. سأعقد جلسة حاسمة

وأوضح "أستبعد جدا أن يكون إيهاب جلال في تفاوض مع ناد آخر".

وأردف "إيهاب جلال لا يفكر في ترك المقاصة".

وشدد "هناك مستحقات قديمة لإيهاب جلال، لكن في الموسم الحالي لا توجد متأخرات. لكن إيهاب عمل معنا في ظروف أصعب بكثير، وهو صاحب الفضل في بقائنا في الدوري في ظرف مالي سيء جدا العام الماضي".

وأتم "نعتبر إيهاب جلال شريكا أساسيا في النادي".

وأعرب جلال عن غضبه من أداء لاعبيه رغم فوزه بهدف على مضيفه البنك الأهلي الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة:"مباراة سيئة، لكن الحمد لله".

وأضاف المدرب الأسبق لإنبي والزمالك والمصري "غاضب جدا من الشكل العام للفريق، لقد خدمتنا الظروف بالطرد والهدف المبكر، وإشادة بفريق البنك الأهلي على كفاحه بعشرة لاعبين، لقد أدوا برجولة".

واستمر "لم نعزز النتيجة بسبب الإهمال وعدم تقدير، لابد أن يلعب الكبار دورا في الملعب حتى لا يتكرر مثل هذا الأداء. سنضحك على أنفسنا إذا غطى المكسب على الأخطاء، ولن أقبل مجددا عدم التزام اللاعبين بالتعليمات".

وأردف "باسم مرسي إضافة لنا، وتعاقدنا معه بمبلغ مالي قليل عليه، لتبقي 6 أشهر في عقده، فهو لاعب كبير وتعاقدنا معه في آخر ساعة. تعاقدنا مع 7 لاعبين في يناير، منهم محمد مخلوف وفارس طارق مواليد 2000 من الأهلي".

وواصل "لدينا عدد كاف من اللاعبين يؤهلنا لتقديم أداء أفضل. الطموح؟ لن أتحدث مع اللاعبين عن شيء بهذا المستوى، ما حدث قد يجعلني أفكر في الرحيل. إذا حققنا نتائج جيدة في المباريات الثلاث المتبقية من الدور الأول، وحسب أول 5 مباريات في الدور الثاني، وقتها يمكن تحديد هدف الفريق هذا الموسم".

وأتم ضاحكا "ياريت الدوري يتلغي الآن ونحن في المربع الذهبي".

ورفع المقاصة رصيده لـ20 نقطة وارتقى للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستضيف المقاصة فريق وادي دجلة يوم السبت.

في الدوري مصر للمقاصة إيهاب جلال وليد هويدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح بعد الفوز على لايبزج: أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق في أنفسنا 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: من الغباء تحديد مستقبلي بناء على مباراة.. لكنني سعيد مع سان جيرمان 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كومان: كنا نعلم ما سيحدث ضد سان جيرمان.. علينا أن نكون واقعيين 28 دقيقة | أوروبا
بعد تصريحات إيهاب جلال.. المقاصة: المدرب لا يفكر في الرحيل 28 دقيقة | الدوري المصري
جريزمان: علينا الاستمتاع بـ مبابي.. سيكون من عينة ميسي ورونالدو 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب المريخ: ننافس سيمبا وفيتا.. انتظروا فريقا آخر في الجزء الثاني من المجموعات 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مبابي يضئ كامب نو.. سان جيرمان يُسقط برشلونة برباعية ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح وماني أتما المهمة.. ليفربول يفوز على لايبزيج ويضع قدما في ربع نهائي الأبطال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك