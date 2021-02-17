بعد تصريحات إيهاب جلال.. المقاصة: المدرب لا يفكر في الرحيل

شدد وليد هويدي المشرف العام على الكرة في فريق مصر للمقاصة، أن إيهاب جلال مدرب الفريق لا يفكر في الرحيل.

ذلك يأتي رغم تصريحات المدرب، التي أشارت إلى أنه "قد يفكر في الرحيل"، اعتراضا على مستوى اللاعبين.

وقال هويدي عبر أون تايم سبورتس 2 "ما ضايق إيهاب جلال هو عدم وصول اللاعبين للمستوى الذي يأمله. في العام الماضي أنقذ الفريق من أزمة كبرى وعمل في ظروف صعبة جدا. الأمور الآن أفضل".

وأوضح "أستبعد جدا أن يكون إيهاب جلال في تفاوض مع ناد آخر".

وأردف "إيهاب جلال لا يفكر في ترك المقاصة".

وشدد "هناك مستحقات قديمة لإيهاب جلال، لكن في الموسم الحالي لا توجد متأخرات. لكن إيهاب عمل معنا في ظروف أصعب بكثير، وهو صاحب الفضل في بقائنا في الدوري في ظرف مالي سيء جدا العام الماضي".

وأتم "نعتبر إيهاب جلال شريكا أساسيا في النادي".

وأعرب جلال عن غضبه من أداء لاعبيه رغم فوزه بهدف على مضيفه البنك الأهلي الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة:"مباراة سيئة، لكن الحمد لله".

وأضاف المدرب الأسبق لإنبي والزمالك والمصري "غاضب جدا من الشكل العام للفريق، لقد خدمتنا الظروف بالطرد والهدف المبكر، وإشادة بفريق البنك الأهلي على كفاحه بعشرة لاعبين، لقد أدوا برجولة".

واستمر "لم نعزز النتيجة بسبب الإهمال وعدم تقدير، لابد أن يلعب الكبار دورا في الملعب حتى لا يتكرر مثل هذا الأداء. سنضحك على أنفسنا إذا غطى المكسب على الأخطاء، ولن أقبل مجددا عدم التزام اللاعبين بالتعليمات".

وأردف "باسم مرسي إضافة لنا، وتعاقدنا معه بمبلغ مالي قليل عليه، لتبقي 6 أشهر في عقده، فهو لاعب كبير وتعاقدنا معه في آخر ساعة. تعاقدنا مع 7 لاعبين في يناير، منهم محمد مخلوف وفارس طارق مواليد 2000 من الأهلي".

وواصل "لدينا عدد كاف من اللاعبين يؤهلنا لتقديم أداء أفضل. الطموح؟ لن أتحدث مع اللاعبين عن شيء بهذا المستوى، ما حدث قد يجعلني أفكر في الرحيل. إذا حققنا نتائج جيدة في المباريات الثلاث المتبقية من الدور الأول، وحسب أول 5 مباريات في الدور الثاني، وقتها يمكن تحديد هدف الفريق هذا الموسم".

وأتم ضاحكا "ياريت الدوري يتلغي الآن ونحن في المربع الذهبي".

ورفع المقاصة رصيده لـ20 نقطة وارتقى للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستضيف المقاصة فريق وادي دجلة يوم السبت.