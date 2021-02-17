جريزمان: علينا الاستمتاع بـ مبابي.. سيكون من عينة ميسي ورونالدو

أشاد أنطوان جريزمان لاعب برشلونة بمواطنه وزميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي عقب مواجهة باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

وقال جريزمان لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "أنا سعيد لأجله، لقد تم انتقاده كثيرا، ولكن هذا ما يحدث عندما يلعب بشكل أقل لفترة قصيرة".

وأضاف "علينا الاستمتاع بكيليان مبابي، لأن سان جيرمان يمتلك لاعبا سيكون من عينة ميسي ورونالدو".

وسجل مبابي هاتريك قاد به فريقه للفوز على برشلونة مساء أمس الثلاثاء بأربعة أهداف لهدف في ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة قال جريزمان: "احتجنا لتقديم مباراة مثالية ولم نستطع وهم قاموا بذلك".

وأردف "كنا مستعدون للمباراة وأردنا تقديم مباراة عظيمة ولكنهم كانوا أفضل منا، لا يوجد هناك شيئا لقوله".

وأتم جريزمان حديثه "هناك مباراة إياب تنتظرنا وستكون صعبة ونحتاج للعمل، الموسم مازال طويلا، ونحن محترفون علينا الذهاب لملعبهم ومحاولة قلب الموقف لصالحنا".

ويحتاج برشلونة للفوز برباعية دون رد ليتأهل لربع النهائي.