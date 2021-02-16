وائل جمعة: الأهلي قدم رسالة لكل فرق إفريقيا أنه لن يتنازل عن اللقب

أشاد وائل جمعة نجم الأهلي السابق بالفريق الأحمر بعد الفوز على المريخ السوداني.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد.

وقال وائل جمعة عقب المباراة: "الأهلي أرسل رسالة قوية لكل فرق بطولة إفريقيا أنه لن يتنازل عن اللقب العاشر".

وأضاف "الأهلي يمتلك هجوم قوي، وأيضا خط دفاع قوي وحارس ممتاز، وفي الشوط الثاني دائما ما يظهر بشكل أفضل مع مدربه بيتسو موسيماني".

وواصل "الفترة الماضية كانت كافية ليعرف موسيماني قيمة الأهلي الكبيرة، وأدار مباراة المريخ بشكل رائع وحرص على إراحة بعض اللاعبين بعد ضمان الفوز".

وعن والتر بواليا مهاجم الفريق قال: "بواليا يجب أن يدرك أنه هو مهاجم الأهلي الأساسي ومهمته هي تسجيل الأهداف، هو ظهر بمستوى رائع أمام المريخ وصنع الكثير من الفرص لزملائه لكنه يجب أن يسجل المزيد من الأهداف لأن الجمهور بعد ذلك سيحاسبه على عدد الأهداف".

وأكمل "كذلك ظل طوال المباراة واقفا على خط التماس ليحفز محمود وحيد الذي يلعب بدلا من علي معلول".

وأتم تصريحاته "كهربا لا يزال طائشا، ولكن أعجبني تصرف عمرو السولية معه عندما طالبه بالهدوء وعندما تمتلك مثل هذه الشخصية مع وجود الشناوي ومعلول وبدر بانون، يكون فريقك قادرا على تحقيق الفوز".