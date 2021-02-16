مصدر بـ الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: أصغر مدرب في تاريخ البوسنة في طريقه لمعاونة يوفيتش

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي، أن البوسني نيرمين باسيتش، في طريقه للانضمام للجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة مواطنه دراجان يوفيتش.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن صاحب الـ 37 عاما الذي عاون يوفيتش في بريمييرو دو أجوستو الأنجولي، سينضم له من جديد في الإسماعيلي.

وسبق لباسيتش تدريب عدة فرق بوسنية، منها ترافنيك وسيمين وجوريكا.

ويعد باسيتش أصغر مدرب في تاريخ المسابقة البوسنية، حيث قاد أول مباراة له بعمر الـ 29 عاما.

وجمع الإسماعيلي 8 نقاط فقط من 11 مباراة احتل بها المركز الـ 17، قبل الأخير، قبل مواجهة الزمالك غدا الأربعاء.