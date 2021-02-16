انتهت ليلة الأبطال – لايبزيج (0) (2) ليفربول.. فوز رفاق صلاح

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - لايبزيج

يلعب لايبزيج ضد ليفربول على ملعب بوشكاش أرينا ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة في المجر بعدما رفضت السلطات الألمانية استقبال بعثة ليفربول من إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة من هُنا.

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ق59: ماني يسجل الثاني لليفربول

ق53: صلاح يسجل الأول لليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31: أندرو روبيرتسون يسدد من منتصف الملعب أعلى العارضة

ق23: رأسية من ساديو ماني لكن فوق العارضة

ق10: محمد صلاح يُهدر فرصة الأول بعد انفراد بمرمى لايبزيج لكن الحارس يتصدى

ق5: رأسية داني أولمو تصطدم بالقائم الأيمن لليفربول

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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