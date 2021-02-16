انتهت ليلة الأبطال – برشلونة (1) - (4) سان جيرمان.. انتصار تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي تقام في ملعب كامب نو.

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نهاية المباراة بانتصار سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف.

ق85: جووووووووووووووووول الهااااااااااااااااتريك مبابي يسجل الهدف الثالث له والرابع لسان جيرمان.

ق70: جوووووول مويس كين يسجل الهدف الثالث برأسية.

ق68: تير شتيجن يتألق ويحرم مبابي من الهاتريك.

ق65: جوووووول مبابي يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان.

ق50: تير شتيحن يتألق وينقذ برشلونة من هدف محقق إثر تسديدة قوية من مويس كين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق36: تير شتيجن يتصدى لتسديدة من كورزاوا.

ق33: جوووول مبابي يدرك التعادل لسان جيرمان بعد مراوغة رائعة للنجليه وسدد بيسراه بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

ق28: جوووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

ق27: ضربة جزاء لبرشلونة بداعي عرقلة دي يونج والحكم يتأكد من اللقطة عن طريق تقنية الفيديو.

ق19: إيكاردي يهدر انفرادا ويسدد الكرة ضعيفة بيسراه قبل أن يشتتها دفاع برشلونة.

ق14: كيلور نافاس ينقذ برشلونة ويتصدى لتسديدة جريزمان على مرتين.

ق3: تير شتيجن يخرج من مرماه سريعا ليشتت الكرة قبل أن تصل لمبابي في انفراد تام.

انطلاق المباراة.