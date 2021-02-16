انتهت ليلة الأبطال – برشلونة (1) - (4) سان جيرمان.. انتصار تاريخي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو برشلونة أمام باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي تقام في ملعب كامب نو.

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نهاية المباراة بانتصار سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف.

ق85: جووووووووووووووووول الهااااااااااااااااتريك مبابي يسجل الهدف الثالث له والرابع لسان جيرمان.

ق70: جوووووول مويس كين يسجل الهدف الثالث برأسية.

ق68: تير شتيجن يتألق ويحرم مبابي من الهاتريك.

ق65: جوووووول مبابي يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان.

ق50: تير شتيحن يتألق وينقذ برشلونة من هدف محقق إثر تسديدة قوية من مويس كين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق36: تير شتيجن يتصدى لتسديدة من كورزاوا.

ق33: جوووول مبابي يدرك التعادل لسان جيرمان بعد مراوغة رائعة للنجليه وسدد بيسراه بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

ق28: جوووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

ق27: ضربة جزاء لبرشلونة بداعي عرقلة دي يونج والحكم يتأكد من اللقطة عن طريق تقنية الفيديو.

ق19: إيكاردي يهدر انفرادا ويسدد الكرة ضعيفة بيسراه قبل أن يشتتها دفاع برشلونة.

ق14: كيلور نافاس ينقذ برشلونة ويتصدى لتسديدة جريزمان على مرتين.

ق3: تير شتيجن يخرج من مرماه سريعا ليشتت الكرة قبل أن تصل لمبابي في انفراد تام.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان ليلة الأبطال
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