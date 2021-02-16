تشكيل ليلة الأبطال – صلاح يقود ليفربول.. وأولمو ونكونكو في هجوم لايبزيج

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ضد لايبزيج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن يورجن كلوب تشكيل فريقه للمباراة التي تُلعب على ملعب بوشكاش أرينا في المجر بعدما رفضت السلطات الألمانية استقبال بعثة ليفربول من إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويلعب ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو بجوار صلاح.

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وفي خط الدفاع يلعب أوزان كاباك مباراته الأولى مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بجوار جوردان هندرسون.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – جوردان هندرسون – أوزان كاباك – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أدريان – كويمين كيلير – أليكس أوكسلاد تشامبرلين – كوستاس تسيميكاس – شيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – بن ديفيز – ريس ويلياميز – ناثانيل فيليبس – لايتون كلاركسون – نيكو ويلياميز – جيك كين.

أما تشكيل لايبزيج فجاء على النحو التالي:

حارس: بيتر جالوتشي.

الدفاع: دايوت أوباميكانو – لوكاس كولسترمان – نوردي موكيلي.

الوسط: آنخلينو – كيفن كامبل – تايلر أدمز – أمادو حايدرا.

الهجوم: مارسيل داني أولمو – كريستوفر نكونكو – مارسيل سابيتزر.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
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