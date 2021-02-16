طبيب الزمالك يكشف عن جهاز استشفاء "عالمي" للاعبين.. تعرف على مميزاته

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن استقدام جهاز استشفاء "عالمي" للاعبين بحسب وصفه.

واستقدم الزمالك جهاز Normatech وهو من انتاج شركة Hyperice.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "هذا الجهاز تم استقدامه من أجل الإصابات العضلية، حيث إنه يحمي العضلة من الإصابة، ويساعد بشكل قوي على سرعة العودة".

وأوضح "الجهاز يتم استخدامه بشكل دوري للمساعدة في علاج الإصابات، بجانب أجهزة الاستشفاء الأخرى المتواجدة داخل النادي".

وتشرح الشركة المنتجة مميزات الجهاز عبر موقعها قائلة: "يحاكي الجهاز ضغط الهواء الديناميكي بشكل فعال على عضلات الساقين، مما يعزز حركة السوائل والأيض خارج الأطراف بعد التمرين المكثف ويجمع بين ضغط الهواء الديناميكي مع نمط تدليك شبيه بنبض القلب، يساعد في تخفيف آلام العضلات وتنشيط الدورة الدموية مؤقتًا مما يؤدي إلى زيادة المرونة ونطاق الحركة، والوقاية من الإصابة، وتسريع وقت التعافي".