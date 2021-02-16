عطية صابر لـ في الجول: مواجهة الزمالك خارج التوقعات

يرى عطية صابر المدرب المساعد في الجهاز الفني للإسماعيلي أن مواجهة الزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات ولا تكون مرتبطة بموقف الفريقين في جدول الترتيب.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وقال عطية صابر لـFilGoal.com: "مواجهات الزمالك والإسماعيلي دائما ما تحمل طابع خاص لأنها تجمع بين فريقين كلاهما يسعى لتحقيق الفوز".

وأضاف "الإسماعيلي يسعى للفوز لأنها مباراة مثل غيرها من المواجهات نأمل خلالها حصد النقاط الثلاثة للخروج من دوامة العروض والنتائج السيئة وفقدان النقاط، حتى نصحح من وضعنا في جدول الترتيب".

وواصل "الفترة السابقة ومع تلاحم المباريات لم تتاح لنا فرصة التدريب بالشكل الجيد، لأننا لعبنا مباراة الكأس وحاليا نستعد لمواجهة الزمالك".

وأتم تصريحاته "الكل أبلغ المدير الفني بأهمية مواجهة الزمالك وهناك رغبة في إعداد اللاعبين نفسيا لتلك المواجهة وتحقيق أهدافنا من ورائها".

الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 26 نقطة.