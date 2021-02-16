ليلة الأبطال - مؤتمر لوبيتيجي: هجوم دورتموند من الأفضل في العالم

يرى جوليان لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية أن بروسيا دورتموند يمتلك واحدا من أفضل خطوط الهجوم في العالم.

ويلعب إشبيلية ضد بورسيا دورتموند، غدا الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا التركيز فيما يمكننا القيام به، إشبيلية يلعب في هذا الدور للمرة الثالثة، وعلينا دائما أن ننظر للخطوة المقبلة".

وأضاف "نرى إمكانيات دورتموند والفرص التي يصنعها في كل مباراة بجودة هجومية يصعب رؤيتها وبلاعبين رائعين في كل الخطوط".

وعن إرلينج هالاند مهاجم دورتموند، قال: "هو واحد من أفضل مهاجمي العالم ويستطيع تسجيل العديد من الأهداف وذلك رغم صغر سنه".

وواصل "لكنه ليس الوحيد وهنا ماركو رويس وجوليان براندت ويوسف موكوكو؛ فالريق به العديد من الخيارات وهو متكامل للغاية على المستوى الهجومي ومن الأفضل في العالم".

وحول إدين تيرزيك مدرب دورتموند الحالي، قال: "يعرف لاعبي فريقه جيدا ويلعب كرة قدم جيدة ويهاجم بأكثر من طريقة وأظهر جودة دفاعية في العديد من المباريات".

وعن تولي ماركو روزه المهمة التدريبية للفريق الألماني بداية من الموسم المقبل، قال: "هذا لن يؤثر على اللاعبين وسيكون لديهم الرغبة في العبور للدور ربع النهائي".

وأشاد لوبتيجي بأليخاندرو جوميز المنضم لإشبيلية في يناير الماضي من أتالانتا، وقال: "لقد جاء منذ أسبوعين لكنه في أتم جاهزيته لمساعدة الفريق بعدما غاب عن الملاعب لمدة شهر ونصف".

وأتم "لا نفكر في أي نتيجة ستكون جيدة لمباراة العودة، لكننا نعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد وأن نؤدي بشكل رائع ضد خصم قوي".