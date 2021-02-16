قائمة الزمالك - عودة ساسي وعبد الغني أمام الإسماعيلي

عاد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وغاب ساسي عن مباراة الزمالك الماضية في الدوري المصري ضد الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف بعد طرده أمام غزل المحلة.

كما عاد أيضا المدافع محمد عبد الغني لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلي، بعدما خرج من قائمة فريقه في المباراة السابقة في الدوري ضد الاتحاد السكندري بسبب الإصابة في الوجه التي تعرض لها أمام المحلة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمي: محمد أبو جبل – جنش.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 26 نقطة.