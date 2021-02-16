أحمد سامي: هذا سبب عدم التدوير ضد دكرنس.. ولا أشغل بالي الآن بمركز سموحة في الدوري

كشف أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن عدم قيامه بالتدوير على تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة دكرنس اليوم الثلاثاء في لقاء كأس مصر.

وكان سموحة تغلب على دكرنس برباعية دون رد في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال أحمد سامي لإذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "من الصعب إجراء تدوير في مباريات الكأس فإذا شعر أي لاعب أن المباراة سهلة تحدث المفاجأت".

وواصل "أي نتيجة سلبية ستؤدي لحدوث هزة ومشكلة في المباريات المقبلة خاصة أنه تنتظرنا مباراة في الدوري عقب خمسة أيام".

وأردف "الطقس كان سيئا اليوم لكنني أشكر مسؤولي ملعب دمنهور عن عدم تأثر أرضية الملعب إطلاقا بالأمطار".

وتابع "دكرنس فريق مميز ويضم عناصر جيدة وأشكر اللاعبين على تعاملهم بجدية حتى لا يطول زمن المباراة عن 90 دقيقة".

وشدد سامي "أتمنى أن ينعكس الأداء والنتيجة الكبيرة علينا في المباراة المقبلة ضد المصري".

وعن مركز الفريق في الدوري قال: "لا أشغل بالي به الآن بقدر انشغالي بحصد أكبر عدد من النقاط، لم نلعب سوى 12 مباراة والأهم الأداء بشكل مميز والنتيجة في علم الغيب".

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع وللفريق السكندري لقاء أقل.

وبسؤاله عن رأيه في مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي ستقام مساء اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا قال أحمد سامي: "الأهلي فريق مميز وشرف الكرة المصرية في كأس العالم للأندية".

وأكمل "يريد الأهلي إكمال مسيرته المميزة ببداية قوية في مشواره في دوري الأبطال لأن التعثر سيؤدي لمشكلة وأعلم أن كل لاعبيه قادرين على الفصل خاصة أن المباراة ليست سهلة".

وأتم سامي حديثه "يجب أن يخرج الأهلي من أجواء الاحتفالات وخوض بطولة جديدة بطموحات مختلفة".