رئيس سموحة: احترمنا دكرنس.. ونتمسك بموقفنا في قضية المسحات لأن اتحاد الكرة حصل على دعم فيفا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 17:21

كتب : FilGoal

فرج عامر

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه احترم دكرنس - فريق الدرجة الثانية - خلال الفوز عليه 4-0 في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا توجد مباراة سهلة، الجو كان سيئا جدا وكنت أخشى على اللاعبين من الإصابات، والمنافس كان يرصد مكافآت كبيرة حال الفوز علينا".

وأردف "احترمنا المنافس، ولعبنا بالقوام الرئيسي وحالفنا التوفيق. رأينا مفاجآت عديدة في الكأس، لذا يجب توخي الحذر، تحدث معي المدير الفني أحمد سامي وقال لي إنه نبه على اللاعبين بعدم الاستهتار".

أخبار متعلقة
سموحة يمطر شباك دكرنس برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر عمرو بركات: ياسر إبراهيم سبب رحيلي المفاجئ لـ سموحة.. تعلمت الكثير من فترتي بـ الأهلي كرة طائرة - الزمالك يهزم سموحة ويتصدر الدوري.. والأهلي يخسر من بتروجت

وعن مهاجمه حسام حسن، الذي ربطته تقارير بالرحيل بنهاية الموسم الجاري: "حسام حسن لاعب مميز وهداف، وأتمنى له التوفيق، لقد تحدثت كثيرا عن صفقة بيعه مع بداية الموسم الجديد، ولا أريد تكرار ما قلته كنوع من التفاؤل والتشاؤم".

قضية المسحات

وعن قضية مسحات كورونا، التي فجرها FilGoal.com أمس الإثنين: "نحن أول ناد فجرنا القضية بعدما فوجئنا بخطاب اتحاد الكرة بتحمل 3 ملايين جنيه تكاليف المسحات الطبية، وأرسلنا اليوم خطابا لاتحاد الكرة بأننا نرفض سداد الأموال، ونتمسك بموقفنا، خاصة أن اتحاد الكرة حصل على هذه المبالغ كدعم من فيفا".

وأتم "أحترم موقف باقي الأندية، ولن أشكل لوبي ضد اتحاد الكرة، من غير المنطقي تحميل الأندية تكلفة المسحات عكس المتفق عليه".

وكان اتحاد الكرة قد طالب الأندية بدفع 3 مليون جنيه، ثمن المسحات التي تم إجرائها للاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وهو الأمر الذي رفضته الكثير من الأندية على رأسها سموحة ومصر للمقاصة.

دكرنس سموحة كأس مصر في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سامي: هذا سبب عدم التدوير ضد دكرنس.. ولا أشغل بالي الآن بمركز سموحة في الدوري 5 دقيقة | مصر
رئيس سموحة: احترمنا دكرنس.. ونتمسك بموقفنا في قضية المسحات لأن اتحاد الكرة حصل على دعم فيفا 18 دقيقة | الدوري المصري
ليلة الأبطال – مؤتمر بيرلو: الفوز بدوري الأبطال؟ واحدة من الأهداف الموضوعة.. وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لا نفكر في لقاء مونشنجلادباخ.. مداورة اللاعبين طريقتنا الوحيدة للبطولات 48 دقيقة | أوروبا
رغم فوزه.. إيهاب جلال: غاضب جدا من إهمال اللاعبين.. قد أفكر في الرحيل 50 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: جالاتا سراي يخطط لربط مصطفى محمد بشرط جزائي 25 مليون يورو 55 دقيقة | المحترفون
لا جازيتا ديللو سبورت: صعوبات تواجه ميلان للتجديد لـ دوناروما 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
سموحة يمطر شباك دكرنس برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك