رئيس سموحة: احترمنا دكرنس.. ونتمسك بموقفنا في قضية المسحات لأن اتحاد الكرة حصل على دعم فيفا

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه احترم دكرنس - فريق الدرجة الثانية - خلال الفوز عليه 4-0 في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا توجد مباراة سهلة، الجو كان سيئا جدا وكنت أخشى على اللاعبين من الإصابات، والمنافس كان يرصد مكافآت كبيرة حال الفوز علينا".

وأردف "احترمنا المنافس، ولعبنا بالقوام الرئيسي وحالفنا التوفيق. رأينا مفاجآت عديدة في الكأس، لذا يجب توخي الحذر، تحدث معي المدير الفني أحمد سامي وقال لي إنه نبه على اللاعبين بعدم الاستهتار".

وعن مهاجمه حسام حسن، الذي ربطته تقارير بالرحيل بنهاية الموسم الجاري: "حسام حسن لاعب مميز وهداف، وأتمنى له التوفيق، لقد تحدثت كثيرا عن صفقة بيعه مع بداية الموسم الجديد، ولا أريد تكرار ما قلته كنوع من التفاؤل والتشاؤم".

قضية المسحات

وعن قضية مسحات كورونا، التي فجرها FilGoal.com أمس الإثنين: "نحن أول ناد فجرنا القضية بعدما فوجئنا بخطاب اتحاد الكرة بتحمل 3 ملايين جنيه تكاليف المسحات الطبية، وأرسلنا اليوم خطابا لاتحاد الكرة بأننا نرفض سداد الأموال، ونتمسك بموقفنا، خاصة أن اتحاد الكرة حصل على هذه المبالغ كدعم من فيفا".

وأتم "أحترم موقف باقي الأندية، ولن أشكل لوبي ضد اتحاد الكرة، من غير المنطقي تحميل الأندية تكلفة المسحات عكس المتفق عليه".

وكان اتحاد الكرة قد طالب الأندية بدفع 3 مليون جنيه، ثمن المسحات التي تم إجرائها للاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وهو الأمر الذي رفضته الكثير من الأندية على رأسها سموحة ومصر للمقاصة.