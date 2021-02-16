ليلة الأبطال – مؤتمر بيرلو: الفوز بدوري الأبطال؟ واحدة من الأهداف الموضوعة.. وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أن دوري أبطال أوروبا بطولة ينافس عليها النادي للفوز بها لتحقيق الأهداف الموضوعة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بورتو في ملعب دراجاو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "بورتو فريق صعب ومن الصعب التفوق عليه، لا يستقبلون الكثير من الأهداف، وجيدون في الحفاظ على نظافة الشباك، يلعبون بخطة متقاربة ولديهم صلابة خططية".

وأضاف "دوري أبطال أوروبا مسابقة صعبة للغاية، كنت محظوظا للمشاركة والفوز بها، عندما تلعب فيها فأنك ترى مستوى آخر من الفرق مقارنة بالدوري الإيطالي، العديد من الفرق تأتي لتفوز، ونريد أن نكون في حالة رائعة بدنيا للفوز".

وأكمل "الفوز بلقب دوري الأبطال؟ واحدة من الأهداف الموضوعة في بداية الموسم لمحاولة الفوز بها، هي حلم لأن الكل يريد الفوز بها لكن للأسف ليس كل الأحلام تحقق".

وأردف "نواصل مشوارنا في دوري الأبطال، بعدما فزنا بلقب السوبر الإيطالي وتأهلنا لنهائي كأس إيطاليا وتقدمنا في مقدمة ترتيب الدوري الإيطالي".

وعن أبرز الغيابات والعائدين قال: "لن يكون بونوتشي جاهزا لمباراة الغد، ديبالا ورامسي سيسافران معنا لبورتو، وسيكون الويلزي متاحا".

وواصل "ديبالا ليس جاهزا للعب، آمل أن يكون مثل صفقة في سوق الانتقالات الشتوية سيرفع جودة الفريق".

وأكمل "موراتا لعب المباراة الماضية وديان كولوسيفسكي شارك جيدا في كأس إيطاليا، هما متاحان وسنرى من سيبدأ غدا".

وتحدث عن كريستيانو رونالدو: "كريستيانو عاد لبلاده ولديه الرغبة في تسجيل المزيد من الأهداف ويريد إظهار ذلك غدا".

وأتم "سنحاول غدا تقديم أفضل ما لدينا، هذا ما أستطيع طلبه من اللاعبين، بورتو لديه عددا من أصحاب الخبرات، علينا أن نكون حذرين ونتسم بالهدوء ونلعب بذكاء".