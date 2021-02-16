مؤتمر جوارديولا: لا نفكر في لقاء مونشنجلادباخ.. مداورة اللاعبين طريقتنا الوحيدة للبطولات

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عدم تفكيره في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها الأسبوع المقبل.

وأشار جوارديولا إلى صعوبة مواجهتي إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي والمقرر لهما غدا الأربعاء والأحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا شعور أننا الفريق الذي لا يخسر وكل ما حققناه لأننا نلعب بشكل جيد".

وتابع "سنخسر بعض النقاط بالتأكيد، لكن في هذه اللحظة أتوقع ردة فعل منا جميعا".

وحقق مانشستر سيتي الفوز في 16 مباراة متتالية حتى الآن بمختلف المسابقات.

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "مواجهة إيفرتون صعبة ولن تكون استثناءا، كل تركيزنا على اللقاء المقبل".

وشدد "إيفرتون دائما من الفرق الكبرى، وهذا الموسم يلعبوا بشكل أفضل وهذا طبيعي لأنه يدربهم كارلو أنشيلوتي".

وعن موقف اللاعبين من مباراة إيفرتون أوضح "سرجيو أجويرو مصاب منذ عام لذلك لا يمكن أن يشارك من البداية لكنه جاهز للعودة".

وتابع "إيكاي جوندوجان أفضل كثيرا وحالته جيدة لكن أعتقد أنه لن يكون متاحا للمواجهة، باقي الفريق بخير باستثناء ناثان آكي".

وبالحديث عن كيفن دي بروين أوضح "حالته أفضل كثيرا وشارك اليوم في التدريب بالكامل".

وكشف جوارديولا "أحاول إشراك كل اللاعبين وأقوم بعمل مداورة تلك هي الطريقة الوحيدة لكي نفوز بكل البطولات".

وبسؤاله عن تنفيذ ذلك من أجل مواجهة مونشنجلادباخ قال: "لن أفعل ذلك من أجل تلك المباراة ولكن لأنني أحب كل اللاعبين لدي".

وأضاف جوارديولا "لم يفكر أحد في مواجهة مونشنجلادباخ، لدينا إيفرتون وبعدها أرسنال ثم بعد ذلك سنفكر في مباراة دوري الأبطال".

وواصل "من الأفضل أن نواجه مونشنجلادباخ على ملعبنا، في الموسم الماضي لعبنا ضد ريال مدريد بجمهور على ملعبه وبدون جمهور هنا، أريد مواجهتهم في ألمانيا".

وأتم تصريحاته "من الصعب أن أفهم لماذا لا يمكننا السفر إلى ألمانيا ولكن يمكننا أن نذهب إلى بودابست في ظل أن جائحة كورونا منتشرة عالميا".