رغم فوزه.. إيهاب جلال: غاضب جدا من إهمال اللاعبين.. قد أفكر في الرحيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري

أعرب إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة عن غضبه من أداء لاعبيه رغم فوزه بهدف على مضيفه البنك الأهلي اليوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة:"مباراة سيئة، لكن الحمد لله".

وأضاف المدرب الأسبق لإنبي والزمالك والمصري "غاضب جدا من الشكل العام للفريق، لقد خدمتنا الظروف بالطرد والهدف المبكر، وإشادة بفريق البنك الأهلي على كفاحه بعشرة لاعبين، لقد أدوا برجولة".

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واستمر "لم نعزز النتيجة بسبب الإهمال وعدم تقدير، لابد أن يلعب الكبار دورا في الملعب حتى لا يتكرر مثل هذا الأداء. سنضحك على أنفسنا إذا غطى المكسب على الأخطاء، ولن أقبل مجددا عدم التزام اللاعبين بالتعليمات".

وأردف "باسم مرسي إضافة لنا، وتعاقدنا معه بمبلغ مالي قليل عليه، لتبقي 6 أشهر في عقده، فهو لاعب كبير وتعاقدنا معه في آخر ساعة. تعاقدنا مع 7 لاعبين في يناير، منهم محمد مخلوف وفارس طارق مواليد 2000 من الأهلي".

وواصل "لدينا عدد كاف من اللاعبين يؤهلنا لتقديم أداء أفضل. الطموح؟ لن أتحدث مع اللاعبين عن شيء بهذا المستوى، ما حدث قد يجعلني أفكر في الرحيل. إذا حققنا نتائج جيدة في المباريات الثلاث المتبقية من الدور الأول، وحسب أول 5 مباريات في الدور الثاني، وقتها يمكن تحديد هدف الفريق هذا الموسم".

وأتم ضاحكا "ياريت الدوري يتلغي الآن ونحن في المربع الذهبي".

ورفع المقاصة رصيده لـ20 نقطة وارتقى للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستضيف المقاصة فريق وادي دجلة يوم السبت.

إيهاب جلال مصر المقاصة
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