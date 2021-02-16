لا جازيتا ديللو سبورت: صعوبات تواجه ميلان للتجديد لـ دوناروما

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

فان دي بيك - جانلويجي دوناروما - هولندا - إيطاليا - دوري الأمم الأوروبية

لم يتوصل ميلان بعد إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع جانلويجي دوناروما.

ووفقا لموقع "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ميلان يعاني من أجل تلبية مطالب دوناروما المالية.

وأضاف التقرير أن اللاعب يرغب في البقاء بقميص الروسونيري إلا أن المفاوضات بين وكيله مينو رايولا وإدارة النادي تسير ببطء.

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وأوضح التقرير أن رايولا يضغط على ميلان لتوقيع على عقد يمتد لموسمين فيما يرغب ميلان في توقيع اللاعب لـ 3 مواسم.

وترى إدارة ميلان أن مطالب اللاعب بالحصول على 10 ملايين يورو في الموسم مبالغ فيها.

وينتهي تعاقد دوناروما مع الروسونيري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون العودة والانتقال في صفقة انتقال حر.

دوناروما (22 عاما) خاض منذ بداية مشواره مع ميلان في 2015، 231 مباراة وارتدى قميص منتخب إيطاليا في 22 مباراة.

الموسم الجاري حافظ دوناروما على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 21.

جانلويجي دوناروما ميلان الدوري الإيطالي
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