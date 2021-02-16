سموحة يمطر شباك دكرنس برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

حسام حسن

أمطر سموحة شباك دكرنس بأربعة أهداف دون مقابل في دور الـ 32 من كأس مصر.

وحسم الفريق السكندري تأهله بفضل أهداف: أحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي وديريك نيسيبامبي وحسام حسن.

وسينتظر سموحة تحديد هوية منافسة من مواجهة بيراميدز والعبور، إذ تأجلت المواجهة بسبب ارتباط الأول بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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المباراة التي أقيمت على ستاد دمنهور شهدت بداية قوية لدكرنس الذي يشارك في مجموعة بحري للدرجة الثانية.

أحمد جمعة مهاجم سموحة كاد أن يسجل هدفا رائعا بمقصية مزدوجة تصدى لها عمر صلاح ببراعة في الدقيقة 13.

رد سموحة جاء قويا بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لحسام حسن تصدى لها الحارس وأبعدها الدفاع لركنية في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 27 مرر عبد الكبير الوادي بينية إلى أحمد عبد القادر الذي سدد على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وكاد حسام حسن أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 30.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول خرج محمود عزت مدافع سموحة من أرض الملعب بسبب الإصابة وحل بدلا منه أطهر الطاهر.

الشوط الثاني زادت الأمطار ومعها قوة سموحة الهجومية.

في الدقيقة 58 سجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة بعد تمريرة عرضية أرضية من أحمد عبد القادر.

وصنع عبد القادر أيضا الهدف الثالث للموج الأزرق مستغلا خطأ دفاعي في إعادة الكرة، ليمرر إلى البديل ديريك نيسيبامبي الذي سجل في الشباك الخالية في الدقيقة 69.

وبعد دقيقتين أنهى حسام حسن قائد سموحة اللقاء بالهدف الرابع مستفيدا من عرضية مصطفى فتحي ليحول الكرة في الشباك بيسراه.

فوز قاد سموحة لدور الـ 32 وتفادي مفاجأت أندية المظاليم.

سموحة دكرنس كأس مصر
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