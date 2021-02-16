المقاصة يكتفي بهدف لخطف نقاط مواجهة البنك الأهلي

اكتفى مصر المقاصة بالفوز بهدف دون مقابل أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

وسجل شيمليس بيكلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعد 13 دقيقة من طرد محمد فتحي لاعب البنك الأهلي.

ورفع المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة خاضهم الفريق وبفارق الأهداف لفريق المصري صاحب المركز الثالث من 11 مباراة، أما البنك الأهلي فواصل نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

وبدأ المقاصة الشوط الأول مسيطرا بحثا عن هدف التقدم قبل أن يتعرض محمد فتحي لاعب البنك الأهلي للطرد المباشر في الدقيقة 15 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وقرر حكم اللقاء طرد فتحي بسبب تدخله العنيف على خالد أوتشو لاعب مصر للمقاصة.

وفي الدقيقة 28 نجح بيكلي في تحويل هجمة مصر المقاصة إلى هدف بعدما فشل خالد دبش مدافع البنك الأهلي في إنقاذ الكرة على خط المرمى بيده لتسكن الشباك.

وجاء الشوط الثاني هادئا من الجانبين قبل أن يسجل باسم مرسي هدف المقاصة الثاني في الدقيقة 86 لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحافظ المقاصة بذلك على رصيده بلا هزيمة للمباراة الثالثة على التوالي بتعادل وفوزين.

ويلعب المقاصة مباراته المقبلة أمام وادي دجلة يوم السبت ضمن المباريات المؤجلة من جولة 11 بالمسابقة.