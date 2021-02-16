رافينيا: ريمونتادا برشلونة؟ لا تزال تزعج البعض هنا في باريس

اعترف رافينيا ألكانتارا لاعب وسط باريس سان جيرمان أن جماهير الفريق الفرنسي لا تزال تعاني من أثار "ريمونتادا" برشلونة في 2017.

باريس سان جيرمان تفوق في 2017 برباعية دون مقابل ذهابا، وفي الإياب فاز برشلونة بنتيجة 6-1 وخطف بطاقة التأهل بطريقة مثيرة.

وقال رافينيا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "ما النادي الذي لم يعانٍ بعد تلك العودة؟".

وأضاف "نحن محظوظون لأن لدينا الآن فرصة للتعويض عن ذلك، ولعب مباراة رائعة وإزالة الغصة التي لا تزال تزعج البعض هنا في باريس".

رافينيا انضم إلى صفوف سان جيرمان الصيف الماضي ليجاور مواطنه نيمار.

وأكمل "مرت عدة سنوات منذ آخر مرة لعبت فيها مع نيمار في نفس الفريق".

وأتم "ما يمكنني قوله هو أنه يبدو أكثر نضجا وقد تحسن كثيرا".

ويستعد باريس لمواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في غياب نيمار بسبب الإصابة.