بعد التعادل 3-3.. مهاجم بايرن: ما قدمناه في الشوط الثاني أمام بيليفيلد كان رائعا

أشاد إيريك ماكسيم تشوبو-موتينج مهاجم بايرن ميونيخ بما قدمه فريقه في الشوط الثاني من لقاء أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني.

وتعادل بايرن مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3-3 على ملعب أليانتس أرينا ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني بعد أيام من التتويج بلقب كأس العالم للأندية في قطر.

وقال تشوبو-موتينج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة للغاية، فبخلاف الطقس السيئ، كان فريق بيلفيلد خصمًا عنيدًا".

وأضاف "لقد واجهنا صعوبة في خلق الفرص في الشوط الأول. سنحت لهم فرصتين ونجحوا في تسجيل هدفين، مما زاد من صعوبة المهمة".

وأكمل "في الشوط الثاني أظهرنا روحًا قتالية كبيرة وعقلية رائعة".

وتابع "دائمًا ما نريد تحقيق الفوز في جميع المباريات، خاصة التي نخوضها على أرضنا، ولكن أعتقد أن التعادل كان نتيجة عادلة".

الضيوف صدموا بايرن بهدفين في الشوط الأول بواسطة ميتشل فياب، وأموس بيبر بالدقيقتين 9 و37.

لكن روبيرت ليفاندوفسكي قلّص الفارق في الدقيقة 48، قبل أن يعيد كريستيان جاباوير الفارق إلى هدفين بإضافة الثالث لـ أرمينيا بيلفيلد في الدقيقة 49.

بطل العالم رفض الهزيمة، فعاد وقلّص الفارق بواسطة الفرنسي كورنتين توليسو بالدقيقة 57، فيما سجّل التعادل ألفونسو ديفيز في الدقيقة 70.

ولم تسعف الدقائق التالية بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز خصوصا مع قلة الخيارات الهجومية على دكة البدلاء.

ليكتفي بايرن ميونيخ برفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مطارده لايبزج إلى 5 نقاط.

فيما رفع أرمينيا بيلفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز 16 الذي يقود صاحبه إلى خوض مُلحق الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ بايرن ميونيخ بعد إتمامه سداسيته التاريخية بحصد لقب كأس العالم للأندية على أرض قطر عقب انتصاره على الأهلي المصري وتيجريس أونال المكسيكي تواليًا.

النتيجة تاريخية لـ أرمينيا بيلفيلد الذي تنجّب الخسارة في زيارته لملعب بايرن ميونيخ لأول مرة منذ فبراير 1985، وقتها انتهت المباراة بالتعادل 3-3 أيضا.

وغلب الطقس الشتوي قارص البرودة على أجواء المباراة لتغطي الثلوج عشب الملعب في أغلب أوقاته، وهو طقس مناقض للدفء العربي الخليجي الذي عاشه بايرن في الأسبوع الماضي بالدوحة.