انتهت في الكأس - سموحة (4) (0) دكرنس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سموحة ودكرنس في دور الـ 32 من كأس مصر 2020-2021.

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انتهت

ق 71: جووول رابع لسموحة.. عرضية من مصطفى فتحي تصل إلى حسام حسن الذي يودعها في الشباك بقدمه اليسرى.

ق 69: جووول ثالث لسموحة.. خطأ من مدافع دكرنس في إعادة الكرة يستغلها أحمد عبد القادر ويمرر إلى البديل ديريك نيسبامبي الذي يسجل في المرمى الخالي بسهولة.

ق 58: جوووول ثانٍ لسموحة.. عبد الكبير الوداي يسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: أطهر الطاهر يشارك بدلا من محمود عزت الذي خرج بسبب الإصابة.

ق 30: حسام حسن يراوغ مدافع داخل منطقة جزاء دكرنس ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 27: جوووول أول لسموحة.. أحمد عبد القادر ينفرد من الجهة اليسرى بعد بينية من عبد الكبير الوادي ويسدد بسهولة في الشباك.

ق 16: تسديدة أرضية قوية من حسام حسن من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد العربي حارس دكرنس ويشتتها الدفاع لركنية.

ق 13: عمر صلاح حارس سموحة ينفذ هدفا محققا من أحمد جمعة مهاجم دكرنس عقب ركلة مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء