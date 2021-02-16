انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) مصر للمقاصة.. نهاية المباراة

يستضيف البنك الأهلي فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بينما المقاصة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

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نهاية المباراة

ق87 إلغاء هدف باسم مرسي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق86 جووول باسم مرسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جووووول شيملس بيكلي يسجل الأول لمصر المقاصة

ق15 طرد لمحمد فتحي لاعب البنك الأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو لتدخل قوي على خالد أوتشو

ق6 محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ينقذ الهدف الأول من رأسية مهاجم المقاصة

انطلاق المباراة