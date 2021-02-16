المصري: سنحقق بطولة هذا الموسم.. ودخول المربع الذهبي لن يكون سهلا

يرى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن الفريق بمقدوره تحقيق بطولة هذا الموسم.

وشدد الخولي أن الدوري صعب وممتع هذا الموسم ودخول المربع الذهبي لن يكون سهلا.

وقال الخولي عبر البرنامج الإذاعي وان تو: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة".

وأوضح "حالفنا الحظ، والنتائج أسعدت جماهير النادي، اللاعبون على أعلى مستوى ونتطلع لإنجاز هذا الموسم".

وشدد الخولي "إن شاء الله سيحقق المصري بطولة هذا الموسم".

وعن مواجهة الكأس قال نائب المصري: "حذرنا اللاعبين قبل مباراة المنصورة، ونبهناهم إلى ما حدث في مباريات الإسماعيلي والاتحاد والمقاولون العرب".

وأضاف "الدوري صعب وممتع هذا الموسم، لا توجد مباراة مضمونة، قديما كنا نعلم الفريق الفائز قبل اللقاء والخلاف على عدد الأهداف فقط".

وواصل نائب رئيس المصري "الوضع تغير تماما، كل الفرق متشابهة واستعدت بشكل جيد جدا منذ بداية الموسم".

واختتم تصريحاته "أرى أن المنافسة على اللقب أو دخول المربع الذهبي لن يكون سهلا".

ويتواجد المصري في المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 11 مباراة وبفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر.