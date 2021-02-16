كلوب يسهب في الإشادة بناجلزمان قبل مواجهة لايبزيج

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

ناجلزمان

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بيوليان ناجلزمان نظيره في لايبزيج قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، المباراة ستقام في المجر بسبب قيود السفر إلى ألمانيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يوليان موهبة غير عادية. لا يزال شابًا كمدرب وقد أثبت بالفعل كل شيء تقريبًا يمكنك إثباته كمدير فني".

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وأضاف "يبدو شابًا، لكنه لا يزال يتمتع بخبرة كبيرة وجدية، طرق لعبه بها الكثير من التنوع، والكثير من المرونة، ولديه دائمًا أفكار مختلفة، وطرق مختلفة للتفاعل مع المباريات".

وأكمل "إنه مدرب رائع بالفعل الآن وفي المستقبل عندما نتقدم في السن جميعًا سيكون هو أفضل، أنا متأكد من ذلك".

واستمر المدرب الألماني عن مواطنه الشاب "أجرينا محادثة هذا الأسبوع وبدا مرتاحًا للغاية ويشعر بالسعادة ولكنه أيضًا طموح".

وتابع "بالطبع أريد هزيمته مساء الثلاثاء لكنني سأظل بالتأكيد أراقب مسيرته وأنا مقتنع تمامًا بأنه سيواصل التقدم".

وعن طموحات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أوضح كلوب "إذا كنت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد بالطبع الذهاب إلى ربع النهائي، وهذا ما نخطط له، سيكون الأمر صعبًا، لكن لا مشكلة بالنسبة لي".

وأتم "نعرف مدى صعوبة مواجهة لايبزيج. أفترض أن لايبزيج يعرفون مدى صعوبة الأمر ضدنا".

يورجن كلوب يوليان ناجلزمان ليفربول لايبزيج
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