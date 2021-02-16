اسكواش - قبل انطلاق بطولة بلاك بول.. نور الشربيني: أتطلع نحو بداية جديدة

تستأنف مسابقات الاسكواش الدولية من جديد بعد غياب 3 أشهر بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

ويستضيف نادي بلاك بول بالتجمع الخامس البطولة الدولية للرجال والسيدات في الفترة من 12 إلى 25 مارس المقبل.

وكشفت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا عن تطلعها نحو بداية جديدة بعد تعاقدها مع راعي جديد خلال الفترة المقبلة.

وقالت نور الشربيني "خطوة تعاقدها مع الراعي الجديد خطوة للأمام نحو بداية جديدة".

Alert 🚨 فخورة بالإعلان عن شراكتي الجديدة مع بنك القاهرة، خطوة للأمام نحو بداية جديدة I am proud to announce my new... Posted by Nour el Sherbini on Tuesday, February 16, 2021

وكانت بطولة بلاك بول هي أخر البطولات الدولية التي أقيمت وكان ذلك في شهر ديسمبر الماضي للرجال والسيدات.

بينما أخر البطولات الكبرى كانت قطر كلاسيك للرجال في بداية نوفمبر الماضي.

وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي لمدة 35 شهرا حتى الآن لتصبح خامس أكثر اللاعبات تصدرا للتصنيف العالمي وتقترب من رقم الأسترالية سارة فيتز جيرالد.

وكانت اللاعبة السابقة سارة فيتز جيرالد قد تصدرت التصنيف العالمي 40 شهرا من قبل.

بينما الرقم القياسي باسم الماليزية نيكول دافيد التي تصدرت التصنيف العالمي بـ 112 شهرا.