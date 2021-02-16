قائمة برشلونة - عودة بيكيه ضد باريس سان جيرمان

استعاد برشلونة خط دفاعه في مواجهة باريس سان جيرمان، بانضمام جيرارد بيكيه لقائمة الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة قائمته لمواجهة ضيفه اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وشهدت عودة بيكيه.

وعانى بيكيه من إصابة في الركبة تعرض لها ضد أتليتكو مدريد في نوفمبر الماضي ليبتعد على أثرها عن الملاعب، قبل عودته لتدريبات برشلونة هذا الأسبوع ليمنح رفاق ليونيل ميسي دفعة كبيرة قبل قمة دوري الأبطال.

كما عاد مارتن برايثوايت إلى القائمة بعدما غاب المهاجم الدنماركي عن أخر مباراتين ضد إشبيلية في الكأس وديبورتيفو ألافيش في الدوري بسبب الإصابة.

فيما غاب رونالد أراخو مدافع الفريق عن القائمة بعدما غاب عن المران الأخير قبل المباراة بسبب الإصابة.

بتواجد بيكيه وغياب بطل الريمونتادا التاريخية سيرجي روبيرتو 🔵🔴💥 📋برشلونة يعلن قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان الليلة 🇪🇺⚽ pic.twitter.com/0u8E97H5NZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 16, 2021

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمو لينجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش - بيدري – ريكي بويج – ماتيوس فيرنانديس

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو