قائمة برشلونة - عودة بيكيه ضد باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 13:16

كتب : محرر في الجول

بيكيه - برشلونة

استعاد برشلونة خط دفاعه في مواجهة باريس سان جيرمان، بانضمام جيرارد بيكيه لقائمة الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة قائمته لمواجهة ضيفه اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وشهدت عودة بيكيه.

وعانى بيكيه من إصابة في الركبة تعرض لها ضد أتليتكو مدريد في نوفمبر الماضي ليبتعد على أثرها عن الملاعب، قبل عودته لتدريبات برشلونة هذا الأسبوع ليمنح رفاق ليونيل ميسي دفعة كبيرة قبل قمة دوري الأبطال.

أخبار متعلقة
برشلونة ضد باريس.. ماذا يفعل الفريق الكتالوني وميسي أمام فرق فرنسا بدوري الأبطال رومانو: ألابا اتفق مع ريال مدريد.. لكن لم يوقع عقدا بعد ثنائي يوفنتوس خارج مواجهة بورتو وعودة ديبالا ورامسي نابي كيتا يغيب عن مواجهة فريقه السابق.. وشكوك حول لحاق فابينيو وميلنر

كما عاد مارتن برايثوايت إلى القائمة بعدما غاب المهاجم الدنماركي عن أخر مباراتين ضد إشبيلية في الكأس وديبورتيفو ألافيش في الدوري بسبب الإصابة.

فيما غاب رونالد أراخو مدافع الفريق عن القائمة بعدما غاب عن المران الأخير قبل المباراة بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمو لينجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش - بيدري – ريكي بويج – ماتيوس فيرنانديس

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو

بيكيه برشلونة ميسي سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب يسهب في الإشادة بناجلزمان قبل مواجهة لايبزيج 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - قبل انطلاق بطولة بلاك بول.. نور الشربيني: أتطلع نحو بداية جديدة 7 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة برشلونة - عودة بيكيه ضد باريس سان جيرمان 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لاعب الزمالك السابق يعود لقائمة الإسماعيلي استعدادا للقاء الناديين 20 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة ضد باريس.. ماذا يفعل الفريق الكتالوني وميسي أمام فرق فرنسا بدوري الأبطال 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس سانت إيتيان لـ في الجول: الندم بسبب انطلاقة مصطفى محمد؟ أهم شيء أنه سعيد في جالاتاسراي 32 دقيقة | المحترفون
الاتحاد كامل العدد أمام كليوباترا بعد سلبية مسحته 36 دقيقة | الدوري المصري
ريبيتش يعود لتدريبات ميلان استعدادا لمواجهة الدوري الأوروبي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك