برشلونة ضد باريس.. ماذا يفعل الفريق الكتالوني وميسي أمام فرق فرنسا بدوري الأبطال

يستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك المواجهة هي رقم 11 بين الفريقين في المسابقة ورقم 19 لبرشلونة أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا.

لم يتواجه الفريقان من قبل في ثمن النهائي سوى مرة واحدة وكانت هي المرة الأبرز في موسم 2016-2017 والتي انتهت بـ ريمونتادا برشلونة الشهيرة أمام باريس سان جيرمان.

وشارك ليونيل ميسي أبرز أسلحة برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان في 14 مواجهة سابقة أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا وساهم في 13 هدفا.

برشلونة ضد الفرق الفرنسية بدوري الأبطال:

لعب برشلونة أمام فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون من فرنسا في دوري الأبطال من قبل وكانت المواجهات الأكثر أمام فريق العاصمة.

برشلونة × باريس:

موسم 94/95:

تواجه الفريقان لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي وحسم باريس سان جيرمان تأهله إلى المربع الذهبي.

تعادل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في إسبانيا ذهابا بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز في فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد ويخطف بطاقة التأهل.

والمفارقة كانت مشاركة رونالد كومان المدير الفني الحالي لبرشلونة في المواجهتين عندما كان مدافعا للفريق الكتالوني.

ودع باريس سان جيرمان المسابقة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام ميلان.

موسم 2012/ 2013:

غابت مواجهات الفريقين في دوري الأبطال وحتى العقد الماضي، عندما تواجها مجددا في ربع نهائي دوري الأبطال.

انتهت المباراتان بالتعادل ولكن حسم برشلونة التأهل بأفضلية قاعدة تسجيل أهداف أكثر خارج الأرض.

تعادل برشلونة خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان ذهابا بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل الفريقان مجددا بهدف لكل فريق في الإياب.

ومثلما حدث مع باريس سان جيرمان، تكرر الأمر مع برشلونة بالخروج من البطولة في نصف النهائي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بأربعة أهداف دون مقابل ذهابا وثلاثة أهداف دون مقابل إيابا.

موسم 2014/ 2015:

تواجه الفريقان 4 مرات في تلك النسخة من دوري الأبطال، بعدما وقعا سويا في المجموعة السادسة وتأهلا ليتواجها مرة أخرى في ربع النهائي.

خسر برشلونة المباراة الأولى خارج ملعبه بنتيجة 3-2 للفريق الفرنسي، قبل أن يحقق الفوز في كامب نو بنتيجة 3-1.

تأهل وقتها برشلونة متصدرا مجموعته برصيد 15 نقطة وجاء باريس سان جيرمان ثانيا برصيد 13 نقطة.

تواجه الفريقان مجددا في ربع النهائي لكن الأفضلية كانت للفريق الكتالوني ذهابا وإيابا.

تغلب برشلونة على باريس سان جيرمان في فرنسا بنتيجة 3-1، ليتأهل دون صعوبة في مباراة الإياب ويفوز مجددا بهدفين دون مقابل.

حقق برشلونة في النهاية لقب البطولة بعد التغلب على يوفنتوس بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موسم 2016/2017:

أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لتلك النسخة، وتعتبر المواجهة الأشهر تاريخيا بين الفريقين.

فاز باريس سان جيرمان ذهابا على ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل ليعتبر تأهله لربع النهائي مسألة وقت.

لكن شهدت مباراة الإياب عودة تاريخية لبرشلونة والمعروفة باسم "ريمونتادا" الفريق الكتالوني بعد الفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ودع برشلونة البطولة في النهاية من ربع النهائي أمام يوفنتوس بعد الخسارة ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وبذلك سجل برشلونة أمام باريس سان جيرمان 21 هدفا في دوري أبطال أوروبا بينما استقبلت شباكه 16 هدفا.

برشلونة × ليون:

يتمتع برشلونة بأفضلية كاسحة أمام ليون الفرنسي في دوري الأبطال منذ المواجهة الأولى في موسم 2001-2002 والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-0 إلى أخر مواجهة الموسم الماضي وانتهت أيضا بفوز الفريق الكتالوني 5-1.

لعب برشلونة أمام ليون 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا ولم يذق الفريق الكتالوني طعم الخسارة.

فاز برشلونة في خمس مواجهات سابقة أمام ليون فيما تعادل ثلاث مرات وجميعهم دون تأثير على الفريق الكتالوني، إذ تأهل برشلونة في أخر مواجهتين جمعت بينهما في البطولة رغم التعادل ذهابا.

سجل برشلونة في شباك ليون 21 هدفا بينما استقبل 8 فقط.

ميسي × الفرق الفرنسية:

لعب ليونيل ميسي أمام باريس سان جيرمان في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ميسي في المساهمة بـ 5 أهداف في المباريات الثمانية بعد تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد.

ولم يسجل ميسي أكثر من هدف في أي مباراة جمعته بفريق العاصمة الفرنسية، وكانت أخر أهدافه في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز برشلونة بستة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما أمام ليون فنجح ميسي في المساهمة في 8 أهداف خلال ست مواجهات جمعته ضد الفريق الفرنسي.

وسجل ميسي 5 أهداف في شباك ليون بينما اكتفى بصناعة 3 أهداف فقط.

وبذلك يكون ميسي قد نجح في تسجيل 9 أهداف في 14 مواجهة ضد الفرق الفرنسية في دوري الأبطال بالإضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى.