الاتحاد كامل العدد أمام كليوباترا بعد سلبية مسحته الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 12:56 كتب : هاني العوضي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري نرشح لكم أخر الأخبار تقرير: جالاتا سراي يخطط لربط مصطفى محمد بشرط جزائي 25 مليون يورو 3 دقيقة | المحترفون لا جازيتا ديللو سبورت: صعوبات تواجه ميلان للتجديد لـ دوناروما 5 دقيقة | الدوري الإيطالي سموحة يمطر شباك دكرنس برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر 18 دقيقة | مصر المقاصة يكتفي بهدف لخطف نقاط مواجهة البنك الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري مجموعة الزمالك - تونجيث يتقدم بشكوى لـ "كاف" ويطالب بإلغاء هدف الترجي 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بازوكا لـ في الجول: لقاء الزمالك إما بداية عودة الإسماعيلي أو المزيد من الأزمات 52 دقيقة | مصر مانشستر يونايتد يمدد عقد جرينوود إلى 2025 ساعة | الدوري الإنجليزي ألابا يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ألابا يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ مستشار منتخب تركيا لـ في الجول: مصطفى محمد سيسجل أكثر من 10 أهداف.. ولاعبو جالاتاسراي يقدرونه مجموعة الزمالك - تونجيث يتقدم بشكوى لـ "كاف" ويطالب بإلغاء هدف الترجي رئيس سانت إيتيان لـ في الجول: الندم بسبب انطلاقة مصطفى محمد؟ أهم شيء أنه سعيد في جالاتاسراي ليفربول والسرعة المفقودة من الموسم الماضي الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا كأس مصر 3 المصري 0 المنصورة انتهت الدوري الإنجليزي 2 تشيلسي 0 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 0 شيفيلد يونايتد انتهت الدوري الإسباني 0 قادش 4 أتليتك بلباو انتهت الدوري الإيطالي 2 هيلاس فيرونا 1 بارما انتهت الدوري المصري 0 البنك الأهلي 1 مصر للمقاصة انتهت دوري أبطال أوروبا - برشلونة - باريس سان جيرمان لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - ليفربول لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - المريخ لم تبدأ 21:00 كأس مصر 4 سموحة 0 دكرنس انتهت الدوري المصري - الزمالك - الإسماعيلي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - المقاولون العرب - أسـوان لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - غزل المحلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السكندري لم تبدأ 17:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - يوفنتوس لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك