ريبيتش يعود لتدريبات ميلان استعدادا لمواجهة الدوري الأوروبي

عاد أنتي ريبيتش لاعب ميلان إلى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة ريد ستار مساء الخميس في الدوري الأوروبي.

أنتي ريبيتش النادي : ميلان ميلان

وكان ريبيتش قد غاب عن مواجهة سبيزيا يوم السبت في الدوري الإيطالي بسبب إصابته في الركبة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن ريبيتش تعافى تماما من إصابته وبات جاهزا لمواجهة ريد ستار في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وشارك ريبيتش بشكل طبيعي في تدريبات ميلان الجماعية وأصبح أمر مشاركته يتوقف على الجانب الفني وليس الطبي.

ويلعب ميلان أمام ريد ستار في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وخاض أنتي ريبيتش 14 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي هذ الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

بينما في الدوري الأوروبي شارك في ثلاث مباريات وصنع هدفين دون تسجيل أية أهداف.

وفقد ميلان صدارة الدوري الإيطالي مع بداية الأسبوع بالخسارة أمام سبيزيا وبعد فوز إنتر على لاتسيو ليخطف إنتر الصدارة بفارق نقطة قبل المباراة المرتقبة بينهما.