نابي كيتا يغيب عن مواجهة فريقه السابق.. وشكوك حول لحاق فابينيو وميلنر

تأكد غياب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول عن مواجهة فريقه السابق لايبزيج في دوري أبطال أوروبا رغم عودته للتدريبات، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فابينيو وجيمس ميلنر.

ويلعب ليفربول ضد لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، المباراة ستقام في المجر بسبب قيود السفر إلى ألمانيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نابي كيتا لم يعد مصابًا، لكنه ليس لائقًا بعد".

وأضاف "لقد شارك في تدريب الأحد وتدريب الإثنين لكنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت".

وأوضح "سيبقى في ليفربول للتدرب منفردا أثناء رحلتنا إلى المجر، هذا أفضل من السفر معنا".

اللاعب الغيني غاب عن صفوف الحمر منذ مواجهة كريستال بالاس في 19 ديسمبر الماضي، ولكنه عاد وانضم لزملائه في التدريبات الجماعية.

وواصل المدرب الألماني حديثه عن لاعبه الغيني قائلا "بالطبع كان يود أن يشارك ضد لايبزيج".

الثنائي فابينيو وجيمس ميلنر لم يشاركا في تدريب يوم الإثنين، لكن كلوب لم يؤكد غيابهما عن اللقاء.

سيقيم ليفربول حالة ميلنر وفابينيو قبل انطلاق اللقاء.

ويعاني ليفربول من غياب طويل بسبب الإصابات لكل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وديوجو جوتا.