جازيديس يوضح كيف غيّر ميلان

أوضح إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان الإيطالي كيف غيّر النادي منذ قدومه.

وتولى جازيديس منصبه في ميلان، نوفمبر 2018 عقب 9 مواسم قضاها في أرسنال الإنجليزي بنفس المنصب.

وشرح جازيديس أسباب تغير النادي في حوار عبر بودكاست "Fútbol with Grant Wahl" قائلا: "أتينا إلى نادٍ كان في وضع مالي سيء حقا. ظلت الإيرادات على حالها لفترة طويلة بينما نمت الأندية الأخرى أيضا من وجهة النظر هذه، وفي نفس الوقت زادت التكاليف مما أدى إلى خسائر كبيرة حقا".

وأضاف "إنه ليس موقفا يمكنك حله بين ليلة وضحاها، ويستغرق وقتا. على الرغم من أنها ليست شائعة، فقد اضطررنا إلى خفض التكاليف من خلال محاولة تحسين الأداء. إنه ليس بالأمر السهل على الإطلاق، أؤكد لكم. لو فعلنا نفس الأشياء مثل أندية مثل يوفنتوس وإنتر، لما تمكنا من الوصول إليهم والتنافس معهم لأنهم كانوا متقدمين علينا في خططهم".

وأكمل "لذلك قدمنا ​​الكثير من الأفكار الجديدة، واعتمدنا على التحليل وقسم استكشافي جيد جدا، أردنا شخصا ما لقيادة كل هذا، لذا عاد باولو مالديني إلى النادي".

وشدد "لقد ركزنا على اللاعبين الشباب، تعاقدنا وسنواصل شراء المواهب الرائعة من جميع أنحاء العالم. اللاعبون الذين يتعين عليهم إثبات شيء ما".

وأردف "يندرج زلاتان إبراهيموفيتش أيضا في هذه الفئة. على الرغم من أن العمر يمثل تحديا رومانسيا للغاية بالنسبة له، إلا أنه يتمتع بعلاقة خاصة مع النادي. إن قيادة مجموعة من الشباب وإعادة ميلان إلى القمة يمثل تحديا بالنسبة له".

وأتم "كنا بحاجة لإيجاد المدرب المناسب ووجدناه في ستيفانو بيولي. بعد الإغلاق بسبب كورونا، مررنا بفترة استثنائية لا يمكن أن تؤدي فقط إلى النتيجة أو الفوز أو الهزيمة: بالنسبة لميلان، الفوز ضروري، لكنه ليس كافيا. نريد أن نلعب كرة قدم ديناميكية واستباقية، ونفعل ذلك مع مجموعة من الشباب".

ميلان فقد الصدارة لأول مرة الموسم الحالي عقب الخسارة من سبيزيا في الجولة الـ 22 لصالح غريمه التقليدي إنتر واللذان يلتقيا يوم الأحد المقبل.

ويستعد ميلان لمواجهة النجم الأحمر في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.