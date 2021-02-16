وادي دجلة يعين باسم أمين رئيسا للقطاع الفني لأكاديمية الشطرنج

أعلن نادي وادي دجلة تعيين باسم أمين بطل مصر وإفريقيا في لعبة الشطرنج رئيسا للقطاع الفني لأكاديمية النادي للعبة.

وكشف النادي أن تعيين باسم أمين يأتي في إطار الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات الفنية وتوفير الإمكانيات لاكتشاف وإعداد جيل من الرياضيين المدربين على أعلى مستوى للمنافسة في البطولات العالمية.

يساهم تعيين الدكتور باسم أمين، رئيساً للقطاع الفني لأكاديمية وادى دجلة للشطرنج، في تحقيق إضافة قوية للأكاديمية، نظراً لما يمتلكه من خبرات، وتحقيقه إنجازات ضخمة خلال مسيرته أبرزها تتويجه ببطولة افريقيا للشطرنج 5 مرات وكونه المصري والأفريقي الوحيد الذي تم إدراج اسمه بالقائمة الشهرية لأفضل 100 لاعب في العالم، واحتل المركز 33 عالمياً في 2019، ويعتبر هذا التصنيف الأفضل في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا، ويحتل "باسم" المركز 42 عالمياً طبقاً لأحدث تنصيف صادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج.

ونجحت أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، في تحقيق العديد من الإنجازات بدايةً من حصولها على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وأفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة، وتصدر لاعبيها المراكز الأولى في بطولات الشطرنج المحلية والدولية، آخرها حصول اللاعبين أدهم حسام على المركز الأول ببطولة أسبانيا أونلاين عام 2020، وهيفين فادي على المركز الأول ببطولة العرب 2020، علاوة على تمثيل 10 لاعبين من الأكاديمية منتخب مصر في التصفيات الأفريقية لبطولة العالم 2020.

ويأتي ذلك رغم تأسيس الأكاديمية في منتصف عام 2018، بفضل توفير إدارة أندية وادى دجلة 3 صالات شطرنج مجهزة على أعلى مستوى يتدرب بها 200 لاعب في مختلف المراحل السنية، واستخدام أحدث المناهج الهولندية لتنمية خيال الطفل وتركيزه وطرق التفكير المنهجية، فضلا عن كفاءات فنية لديها إنجازات وخبرة طويلة باللعبة.

يذكر أن الدكتور باسم أمين قد تخرج من كلية الطب جامعة طنطا في عام 2012 وبدأ مسيرته الرياضية منذ طفولته، حيث نجح في الفوز بأول ذهبية في بطولات العرب تحت 10 سنوات، ليصبح ذلك الفوز بداية سلسلة من البطولات الناجحة، منها حصوله على برونزيتين في بطولة العالم لسنة 2006 و2008، توج ببطولة البحـر المتوسط فــردى للرجــال في 2014 وبطولة أبو ظبى الدولية للأساتذة في 2017 وبطولة هوغوفين الدولية بهولندا في 2018.