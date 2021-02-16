خالد القماش لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لدفعة.. ومواجهة الزمالك صعبة بسبب وضع الفريق

يرى خالد القماش المدير الفني السابق للإسماعيلي أن الفريق يحتاج إلى يقظة فنية في الوقت الحالي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

وقال القماش لـ FilGoal.com: "يحتاج الإسماعيلي إلى يقظة فنية في الوقت الحالي، والجهاز الفني يجب أن يحدد أولوياته وما الذي يحتاجه من مواجهة الزمالك".

وأضاف "مطلوب من الجهاز الفني السيطرة على وسط الملعب وعلاج القصور في قلب الدفاع حتى يستطيع خوض اللقاء".

وتابع القماش "أنصح الإدارة الفنية في الإسماعيلي بعدم إجراء تغييرات في تشكيل الفريق واختيار أفضل العناصر".

وتولى القماش الإدارة الفنية للإسماعيلي مؤقتا في الفترة من 20 إلى 29 يناير الماضي لكنه لم يتواجد في مواجهة المحلة بتلك الفترة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسبق للقماش إدارة الإسماعيلي في 24 مباراة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 وفاز وقتها في 13 وتعادل 5 وخسر 6 مرات.

وواصل القماش "يجب أن يعلم الجهاز الفني للإسماعيلي أسلوب منافسه حتى يضع الخطة المناسبة لخوض المباراة".

واختتم تصريحاته "مواجهة الزمالك صعبة، لكنها تزداد صعوبة بسبب وضع الفريق الحالي وغير المناسب للإسماعيلي الذي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية".

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 26 نقطة.