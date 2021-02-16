عمرو بركات: ياسر إبراهيم سبب رحيلي المفاجئ لـ سموحة.. تعلمت الكثير من فترتي بـ الأهلي

يعتقد عمرو بركات لاعب الجونة الحالي أن رحيله من الأهلي كان مفاجأة إلى سموحة ويرى أن رغبة الأحمر في ضم ياسر إبراهيم سبب ذلك.

عمرو بركات النادي : الجونة الأهلي

وانتقل بركات إلى سموحة على سبيل الإعارة قبل أن يرحل بعد ذلك إلى الجونة بصورة نهائية.

وقال عمرو بركات عبر قناة صدى البلد: "فترتي في الأهلي وقت لاسارتي كانت تسير بطريقة رائعة والمدير الفني يرغب في استمراري لكن بعد ذلك أبلغوني برغبة سموحة في ضمي".

وكشف "أعتقد أن ذلك التغيير بسبب رغبة الأهلي وقتها في ضم ياسر إبراهيم وأبلغوني في النادي برغبة فرج عامر رئيس سموحة في ضمي، حزين بالطبع لسوء التفاهم لكنه في النهاية نصيب".

وشدد بركات "رحلتي مع الأهلي شهدت تقصير مني في التدريب، لكني أخطأت عندما وجدت أن فرصتي بعيدة لم أرحل في وقتها".

وأضاف "سعيد بالطبع بسبب تواجدي السابق في الأهلي لكن كنت أتمنى تحقيق شيء أفضل مع النادي".

وخاض بركات ثلاث مباريات مع الجونة هذا الموسم وشارك في إجمالي 102 دقيقة.

وبالحديث عن فشل لاعبي المقاصة مع الأهلي أوضح "أعتقد أن ذلك وجهة نظر وربما هو بسبب اختلاف طريقة التعامل أو تغيير مراكز أو غيره".

وتابع "أنا من نوعية اللاعبين الذين يرغبون في تعامل معين لخروج أفضل ما عندهم وذلك غير صحيح في كرة القدم وأحاول أن أعمل على نفسي في ذلك".

وكشف لاعب الجونة "مشاكلي في الأهلي كانت تغيير مراكز ومعاملة، لعبت فترة حسام البدري في مركز 10 ولم ألعبه في المقاصة بالإضافة لتواجد عبد الله السعيد وقدوم صالح جمعة، كنت ألعب في السابق بالأطراف أو مركز 6".

واختتم عمرو بركات حديثه "تعلمت من فترتي في الأهلي الكثير وأبرز ما تعلمته أنه عندما تنضم لناد كبير مثل الأهلي يجب أن تكون شخصيتك مختلفة تماما".