جيل 90 يغلب على اختيارات كشري لتشكيل مصر التاريخي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

اختار أحمد عبد المنعم "كشري" لاعب الأهلي ومصر السابق التشكيل التاريخي للفراعنة.

وفضل كشري اختيار لاعبين معتزلين وليسوا حاليين.

وجاء تشكيل كشري عبر قناة النهار:

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حارس المرمى: أحمد شوبير

الدفاع: ربيع ياسين - هاني رمزي - وائل جمعة - إبراهيم حسن

وسط الملعب: علاء ميهوب - حسام غالي - حسن شحاتة

الهجوم: محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة

وشارك كشري (48 عاما في 7 مباريات مع الفراعنة وسجل هدفا وحيدا كان ضد كوريا الجنوبية في دورة ودية بالإمارات عام 1996.

لعب للشرقية للدخان وانضم للأهلي في 1994، وبعد 5 سنوات انتقل إلى نيوشاتل السويسري.

دافع عن ألوان المصري وجولدي والجونة وأسمنت السويس والمصرية للاتصالات والنصر وعلق حذاءه في 2007.

أحمد كشري منتخب مصر
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