جيل 90 يغلب على اختيارات كشري لتشكيل مصر التاريخي

اختار أحمد عبد المنعم "كشري" لاعب الأهلي ومصر السابق التشكيل التاريخي للفراعنة.

وفضل كشري اختيار لاعبين معتزلين وليسوا حاليين.

وجاء تشكيل كشري عبر قناة النهار:

حارس المرمى: أحمد شوبير

الدفاع: ربيع ياسين - هاني رمزي - وائل جمعة - إبراهيم حسن

وسط الملعب: علاء ميهوب - حسام غالي - حسن شحاتة

الهجوم: محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة

وشارك كشري (48 عاما في 7 مباريات مع الفراعنة وسجل هدفا وحيدا كان ضد كوريا الجنوبية في دورة ودية بالإمارات عام 1996.

لعب للشرقية للدخان وانضم للأهلي في 1994، وبعد 5 سنوات انتقل إلى نيوشاتل السويسري.

دافع عن ألوان المصري وجولدي والجونة وأسمنت السويس والمصرية للاتصالات والنصر وعلق حذاءه في 2007.