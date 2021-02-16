جيل 90 يغلب على اختيارات كشري لتشكيل مصر التاريخي
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 10:25
كتب : FilGoal
اختار أحمد عبد المنعم "كشري" لاعب الأهلي ومصر السابق التشكيل التاريخي للفراعنة.
وفضل كشري اختيار لاعبين معتزلين وليسوا حاليين.
وجاء تشكيل كشري عبر قناة النهار:
حارس المرمى: أحمد شوبير
الدفاع: ربيع ياسين - هاني رمزي - وائل جمعة - إبراهيم حسن
وسط الملعب: علاء ميهوب - حسام غالي - حسن شحاتة
الهجوم: محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة
وشارك كشري (48 عاما في 7 مباريات مع الفراعنة وسجل هدفا وحيدا كان ضد كوريا الجنوبية في دورة ودية بالإمارات عام 1996.
لعب للشرقية للدخان وانضم للأهلي في 1994، وبعد 5 سنوات انتقل إلى نيوشاتل السويسري.
دافع عن ألوان المصري وجولدي والجونة وأسمنت السويس والمصرية للاتصالات والنصر وعلق حذاءه في 2007.