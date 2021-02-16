ضياء السيد: لم يعجبني تصريح موسيماني.. وبواليا ليس مناسبا لـ الأهلي

يرى ضياء السيد لاعب الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر للشباب السابق أن تصريح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حاجته لمهاجم لم يكن موفقا.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وصرح موسيماني لقناة الأهلي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية بأنه يريد "استقدام لاعبين جدد لتقوية الجانب الهجومي للفريق".

وعقب ضياء السيد على التصريح عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا:"الأهلي دافع عن موسيماني منذ قدومه ضد أي نقد وجه له، ضايقني ما قاله، خاصة في هذا التوقيت، هذا كلام يقال في الغرف المغلقة".

وأضاف "لماذا توجه رسالة سلبية للاعبك قبل مباراة هامة ضد المريخ؟".

وعن رأيه في والتر بواليا أحدث مهاجمي القلعة الحمراء، قال السيد:"أقول هذا الكلام رغم أني أتفق مع موسيماني على رأيه في بواليا، قلت سابقا إنه ليس مناسبا للأهلي، لكن النادي تعاقد مع المتاح".

وبرر موسيماني تصريحه بأن الفريق سجل هدفا وحيدا في 3 مباريات لعبها في مونديال الأندية.

هزم الدحيل القطري بهدف ثم خسر 2-0 ضد بايرن ميونيخ وتفوق على بالميراس بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

وانضم بواليا للأهلي في يناير الماضي قادما من الجونة وشارك اللاعب في 8 مباريات مع الأول ولم يسجل.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.