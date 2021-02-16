أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لاستفاقة فنية أمام الزمالك

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 00:02

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

يرى أشرف خضر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أن الدراويش يحتاج لاستفاقة فنية عندما يلعب ضد الزمالك.

وقال أشرف خضر لـFilGoal.com: "الإسماعيلي يمر حاليا بمرحلة صعبة وإذا لم يخرج منها سيكون في حالة خطر في الموسم الحالي".

وأضاف "المباراة صعبة مثل كل مواجهات الفريقين على مدار التاريخ، إلا أنها تزيد في الموسم الحالي لأن الإسماعيلي ليس في أفضل حالاته، بينما يمر الزمالك بفترة رائعة".

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وتابع "الجهاز الفني للإسماعيلي لابد أن يجعل للفريق شكل وطريقة تناسب أسلوب الزمالك الذي يملك الكثير من مفاتيح اللعب".

وواصل "لا يوجد وقت كاف للاستعداد لمثل هذه المباريات الكبيرة، ولكن لابد من تعويض ذلك بالجلسات الفردية والجماعية مع اللاعبين من أجل إعدادهم نفسيا بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "مثل هذه الاستعدادات النفسية هامة جدا خاصة في ظل ما يمر به الفريق من أحداث وازمات، لأن في حالة الهزيمة ستزيد الازمات ويدخل الفريق بشكل حقيقي في دوامة الهبوط".

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 26 نقطة.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري
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